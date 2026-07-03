Premio Municipal de la Juventud 2026 en Nogales: incentivos de hasta 200 mil pesos

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La convocatoria reconocerá a 20 jóvenes de entre 12 y 29 años por su compromiso social, talento e innovación, además de brindarles acompañamiento para competir en la etapa estatal

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/07/2026 02:45 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 02:47 PM.