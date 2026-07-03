Premio Municipal de la Juventud 2026 en Nogales: incentivos de hasta 200 mil pesos

La distinción más importante que una administración puede otorgar a sus nuevas generaciones, no busca premiar a una elite inalcanzable, sino reconocer el esfuerzo comunitario y social de quienes b buscan hacer una diferencia, por lo que con esta visión el Instituto Nogalense de la Juventud, reiteró la invitación a esos talentos que emergen de la ciudad, mismos que merecen ser visibilizados y apoyados en su trayectoria.
Esto a través del Premio Municipal de la Juventud 2026, un proyecto diseñado para distinguir a esos 20 ciudadanos de 12 a 29 años que hacen la diferencia, de manera personal y en la ciudad, así lo explicó Glenn Lizárraga, director de esta dependencia, quien manifestó este reconocimiento servirá como antesala para los premios estatales, por lo que se brinda un acompañamiento personalizado a cada uno de los aspirantes.
Ese es el verdadero espíritu de los premios municipales de la juventud, que los jóvenes sepan que su presencia es importante, que contribuyen a causas sociales importantes. Tenemos compromiso social, tenemos proyectos de protección animal, de protección al medio ambiente, ingenio emprendedor. Tenemos una categoría que se llama Un minuto por tu bienestar, que es grabar un video de un minuto, haciendo alusión a prevención de la deserción escolar, prevención del bullying. Lo que queremos aquí es que los jóvenes se involucren, indicó.
Para facilitar el proceso y armar correctamente las carpetas de evidencias, el director mencionó lo mejor es acercarse al Instituto, en donde con la experiencia y profesionalización de la preparadora Diana Chávez, se puede llegar a la meta, por lo que mencionó para mayor información pueden comunicarse vía WhatsApp o llamada al 631-100-2464 o ir directamente a la dependencia, con la intención de que esta convocatoria llegue a todos los jóvenes de las colonias y comisarías de Nogales.
Y pues Nogales es grande. Nogales es grande, tiene comisarías. Ahorita estamos aquí, por ejemplo, en la mesa, que es un fraccionamiento, no es una comisaría, pero en todos lados hay jóvenes extraordinarios. La intención es sembrarles esa semilla de que pueden participar, de que su trabajo y su presencia valen. Entonces, ayúdenos, ayúdenos canalizando a los jóvenes en todas nuestras distinciones, comentó.