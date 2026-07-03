Presentan segunda edición de “Diseñados Para Trascender” en la UTN

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La autora nogalense compartió con estudiantes y docentes los 10 capítulos de su obra, enfocada en el desarrollo personal y el propósito de vida, además de convivir y firmar ejemplares

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/07/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 04:33 PM.