Presentan segunda edición de “Diseñados Para Trascender” en la UTN

La Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) fue sede de la presentación de la segunda edición del libro Diseñados Para Trascender, obra de la autora nogalense Abigail Gaxiola Rodríguez. Con el juego tradicional “bebeleche” como eje central, docentes, personal administrativo y estudiantes participaron en la exposición de los 10 capítulos del texto.
Durante el evento, la escritora interactuó de cerca con los jóvenes universitarios y dedicó ejemplares de su libro, con la premisa que, la autora señaló:
Es un placer y un orgullo ser nogalense y presentar mi libro en instituciones como la Universidad Tecnológica de Nogales, me la pasé increíble, la dinámica estuvo muy padre.
Agradezco profundamente este espacio y la oportunidad de llevar Diseñados Para Trascender a diferentes escuelas y espacios de trabajo, cada invitación nos confirma que el mensaje alcanza su destino de personas dispuestas a creer y trascender, expresó Gaxiola Rodríguez.