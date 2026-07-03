Roban motocicleta en Plaza Latinos; recuperan camioneta abandonada en la Centro

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Un hombre denunció el robo de su motocicleta frente a un comercio de Plaza Latinos, mientras que horas más tarde la Policía Municipal localizó y recuperó una camioneta robada en la colonia Centro

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 04:54 PM.