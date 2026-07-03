Roban motocicleta en Plaza Latinos; recuperan camioneta abandonada en la Centro

Una persona reportó el robo de su motocicleta la cual dejo estacionada en la plaza Latinos, mientras que las autoridades localizaron un vehículo que contaba con reporte de robo en estado de abandono en la colonia Centro de esta frontera.
Los datos oficiales detallan que el primer caso se documentó alrededor de las 15:00 horas cuando elementos de la Policía Municipal comisionados al departamento de vehículos robados recibieron a la víctima de robo de una motocicleta.
El afectado de nombre Adrián les dijo que momentos antes dejó estacionada su motocicleta de la marca Vento modelo 2026 de color blanco con rojo frente al negocio Pixeles en la “Plaza Latinos”, de donde al salir observó cuando un sujeto iba a bordo de ella, retirándose por la avenida Álvaro Obregón.
Por lo que marcó al 911, para posteriormente acudir a interponer su denuncia.
En un segundo caso, alrededor de las 21:00 horas elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de búsqueda y localización de autos con reporte de robo sobre el callejón Ramos, en el sector centro, observaron una camioneta, en aparente estado de abandono.
Se trató pick up de color dorado con una franja café y una naranja, mismo que coincidía con las características de uno reportado como robado por la mañana en la avenida Álvaro Obregón frente a Banamex.
Los agentes verificaron la serie coincidiendo con el reportado, por lo que fue asegurado dando aviso a su propietario Raúl de 37 años a quien le fue entregado una vez que comprobó su legitima propiedad.