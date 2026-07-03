Sentencian a más de 28 años de prisión a pareja por homicidio en Nogales

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María Felicitas "N" y Emir Francisco "N" fueron condenados por el asesinato de un hombre ocurrido en enero de 2025 en la colonia Félix B. Peñaloza, donde la víctima fue privada de la libertad antes de ser asesinada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 04:49 PM.