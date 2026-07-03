Sentencian a más de 28 años de prisión a pareja por homicidio en Nogales

Un hombre y una mujer fueron sentenciados a más de 28 años de prisión al ser encontrados responsables del delito de homicidio de una persona en hechos ocurridos en la colonia Feliz Peñaloza de esta frontera de Nogales en enero del 2025.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo sentencia condenatoria contra María Felicitas “N” y Emir Francisco “N”, por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en perjuicio de Carlos Armando “N” en Nogales.
Durante audiencia de individualización de sanciones, el Juez impuso a los sentenciados una pena de 28 años, 1 mes y 15 días de prisión, además de una multa de 7 mil 708 pesos y el pago de 18 mil 239.76 pesos por concepto de reparación del daño moral.
Los hechos fueron cometidos el 6 de enero de 2025, alrededor de las 04:00 horas, cuando los sentenciados, junto con un diverso activo, llevaron a la víctima en contra de su voluntad por la calle y/o callejón Aldama, en la colonia Félix B. Peñaloza, en Nogales.
Datos de prueba determinaron que la víctima fue ingresada a un domicilio abandonado, donde posteriormente fue agredida de manera violenta y privada de la vida mediante disparos de arma de fuego y golpes.