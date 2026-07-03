Con su violonchelo, joven nogalense busca financiar su carrera en semiconductores

Joven nogalense encontró en la música su pasión, su pasatiempo preferido y la mejor manera de costear sus próximos estudios universitarios, pues cada nota de cada canción que toca con su violonchelo en las calles de Nogales le recuerdan su meta firme de llegar hacer Ingeniero en semiconductores y un mejor músico.
Se trata de Axel Duran, quien cuenta con 17 años y es residente de la colonia Moderna, hijo de músico nogalense, quien tiene habilidad también para tocar violín y guitarra, su idea de tocar en las plazas públicas de esta frontera tiene el objetivo de obtener recursos para pagar su carrera
Estoy a punto de entrar a la universidad aquí el Instituto Tecnológico de Nogales, voy a estudiar Ingeniería en simi-conductores y toco el violonchelo.
Porque es un instrumento que se me hace muy bonito, tiene mucho rango, mucho color, muy versáti…personalmente es lo mejor que ha hecho la humanidad la música.
Porque es un instrumento que se me hace muy bonito, tiene mucho rango, mucho color, muy versáti…personalmente es lo mejor que ha hecho la humanidad la música.
Aquí estoy tocando en la plaza, aquí en la línea, estoy tratando de recaudar lo que pueda aquí, tocando música popular.
Como estoy a punto de entrar a la universidad, lo uso para mis gastos personales y acá me pongo casi todos los días.
Como estoy a punto de entrar a la universidad, lo uso para mis gastos personales y acá me pongo casi todos los días.
Mis papas siempre me ha apoyado, mi papá también es músico, él canta, tiene su grupo cantan en eventos.
Yo creo que la música debe de no solo ser consumida, debe de ser apreciada, debe de contemplarse más que nada.
Yo creo que la música debe de no solo ser consumida, debe de ser apreciada, debe de contemplarse más que nada.
Bastante bien, he tenido algunos problemas con los locatarios, pero en general la gente se aporta muy bien.
Axel no solo toca para recaudar fondos, toca para inspirar. Con el apoyo de su familia y la enseñanza de sus mentores, ha aprendido que la música es más que entretenimiento: es un lenguaje universal que debe ser apreciado y contemplado. Aunque enfrenta obstáculos, su firmeza y entusiasmo lo mantienen en pie, regalando armonía a quienes lo escuchan en las plazas públicas de Nogales.
Su mensaje es claro y poderoso: los sueños no se alcanzan por casualidad, se conquistan con esfuerzo, trabajo y decisión. Y mientras su violonchelo sigue llenando de color las calles, Axel nos recuerda que la juventud tiene la fuerza para transformar cada nota en un futuro brillante.