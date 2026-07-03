Con su violonchelo, joven nogalense busca financiar su carrera en semiconductores

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Axel Durán, de 17 años, interpreta música en las calles de Nogales para reunir recursos con los que iniciará sus estudios de Ingeniería en Semiconductores en el Instituto Tecnológico de Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/07/2026 05:07 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 05:11 PM.