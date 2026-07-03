Tránsito de Nogales advierte multas por apartar lugares de estacionamiento en la vía pública

Autoridades municipales de esta frontera invitan a la comunidad en general a no hacerse acreedores a multas o infracciones al colocar en la vía pública objetos para evitar que terceros se estacionen en la calle.
El comandante y jefe de Tránsito Municipal Eliceo Estrada Muñiz, explicó que personal de la jefatura de tránsito está atendiendo estos reportes en diferentes calles, avenidas de todos los sectores de la ciudad. Lo anterior con el fin de mantener una ciudad más ordenada y con mejor movilidad.
El departamento de tránsito municipal, atiende llamados y reportes ciudadanos debido a que algunos vecinos acostumbran acaparar la vía pública, con vehículos en abandono o bienes mostrencos, que vienen siendo botes con cemento amarrados o tambos.
Invitamos a esos vecinos a que acostumbran acaparar la vía pública y no compartirla con los demás ciudadanos que eviten hacer estos actos ya que esos vienes van hacer retirados por personal de seguridad pública y tránsito municipal y así evitar sanciones administrativas.
Invitamos a esos vecinos a que acostumbran acaparar la vía pública y no compartirla con los demás ciudadanos que eviten hacer estos actos ya que esos vienes van hacer retirados por personal de seguridad pública y tránsito municipal y así evitar sanciones administrativas.
Dicha autoridad invita a la comunidad a que si detecta personas colocando botes, cubetas, llantas, conos u otros objetos para apartar espacios de estacionamiento que no sean exclusivos o debidamente autorizados, repórtalos al Departamento de Tránsito Municipal al (631) 162-5050.
Recuerda que estos objetos serán retirados y quienes incurran en esta práctica podrán ser presentados ante el Juez Cívico y sancionados conforme a la normatividad vigente.