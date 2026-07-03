Tránsito de Nogales advierte multas por apartar lugares de estacionamiento en la vía pública

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Autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a no colocar botes, llantas, cubetas o cualquier objeto para impedir el estacionamiento en calles públicas, ya que serán retirados y los responsables podrán ser sancionados

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/07/2026 05:02 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 05:04 PM.