UTN instala Comité de Igualdad de Género 2026 para fortalecer la inclusión

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La Universidad Tecnológica de Nogales formalizó este órgano institucional para promover la igualdad, prevenir la violencia y consolidar un entorno universitario libre de discriminación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/07/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 04:21 PM.