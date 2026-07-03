UTN instala Comité de Igualdad de Género 2026 para fortalecer la inclusión

La Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) integró y puso en marcha de manera oficial su Comité de Igualdad de Género 2026, acción institucional que refleja el compromiso de la casa de estudios para construir una comunidad universitaria más inclusiva, respetuosa y libre de cualquier manifestación de discriminación.
El recién formado Comité opera bajo la presidencia del Rector de la institución, Miguel Ángel Salazar Candia, en equipo con el cuerpo directivo y representantes de diversas áreas estratégicas, con la premisa que el Rector coordinará los trabajos orientados a fortalecer la cultura de equidad.
Especificó que el objetivo central de este equipo es impulsar la prevención de la violencia, evitar la discriminación y consolidar un entorno académico basado en el respeto y la cultura de paz.
Esta iniciativa se alinea de forma directa con las políticas del Gobierno del Estado de Sonora, a cargo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, cuyos esfuerzos conjuntos buscan fortalecer la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos en los centros de educación superior, a fin de garantizar entornos seguros y libres de violencia para toda la población.
Entre las principales líneas de trabajo del nuevo comité universitario destacan la promoción de la igualdad de oportunidades, la elaboración y el robustecimiento de políticas y protocolos institucionales, el diseño de programas para capacitación y sensibilización, el monitoreo constante de indicadores y la difusión de campañas para estudiantes, así como para el personal docente, administrativo y directivo.
Con la instalación de este órgano, la UTN reafirma su responsabilidad social e institucional y, de esta manera, la universidad asegura el cumplimiento de la normatividad vigente y se acopla a la visión de transformación educativa estatal, todo en beneficio directo de su comunidad.