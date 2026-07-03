Vinculan a proceso a Jesús "N" por armas y cocaína aseguradas en Nogales

El de nombre Jesús "N", fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de ser detenido en posesión de armas, municiones y droga en esta frontera.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.
La detención fue realizada por elementos de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Los hechos ocurrieron en un camino de terracería que comunica el Camino a Mascareñas con el fraccionamiento Romanza Final, en Nogales, donde las autoridades interceptaron a Jesús "N" cuando viajaba a bordo de un vehículo.
Durante la revisión le aseguraron tres armas de fuego tipo pistola, 10 cargadores, 200 cartuchos útiles y 75 envoltorios con un total de 126 gramos con 900 miligramos de cocaína.
La FGR presentó los datos de prueba ante un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, quien calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado.
Asimismo, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
De conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad.