Vinculan a proceso a Jesús "N" por armas y cocaína aseguradas en Nogales

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El imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa tras ser detenido con tres armas de fuego, 200 cartuchos y más de 126 gramos de cocaína durante un operativo conjunto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 04:44 PM.