Alcalde reconoce a joven nogalense creador de AVIDO, innovador vehículo eléctrico

El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales visitó el taller Automax, de la familia Fierros Sanvicente, lugar donde creció Luis Fernando Fierros Sanvicente, joven nogalense de 19 años que hoy destaca por el desarrollo de AVIDO, un prototipo de minivehículo eléctrico que representa innovación, talento y orgullo para Nogales, Sonora.
Durante el acercamiento con la familia, el alcalde reconoció la historia de esfuerzo que hay detrás de este proyecto, el cual nació desde la infancia de Luis Fernando, cuando acompañaba a su papá al taller mecánico y comenzó a dibujar sus primeros diseños de automóviles, inspirado por el trabajo familiar ligado a la mecánica automotriz.
Venimos a reconocer una historia que nos llena de orgullo como nogalenses. Luis Fernando es ejemplo de que el talento, cuando se combina con disciplina, familia y perseverancia, puede llegar muy lejos. Nos emociona saber que en los próximos días estará en Nogales con AVIDO, un proyecto que pone en alto el nombre de nuestra ciudad, expresó Juan Francisco Gim Nogales.
Su papá, Luis Fernando Fierros, compartió que desde niño mostró una gran inquietud por los autos y por crear cosas nuevas.
Desde muy pequeño lo veíamos aquí en el taller, observando, preguntando y dibujando sus ideas. Para nosotros es un orgullo enorme ver cómo aquello que empezó como una curiosidad de niño hoy se está convirtiendo en un proyecto tan importante. Él trae la mecánica en la sangre, pero también trae muchas ganas de innovar, destacó.
Como mamá me siento muy orgullosa de todo lo que ha logrado a sus 19 años. No ha sido un camino fácil, ha enfrentado retos, pero siempre ha buscado la manera de salir adelante. Ver que poco a poco su proyecto avanza y que hoy muchas personas están volteando a verlo, nos llena de felicidad, expresó.
El prototipo puede alcanzar hasta 65 kilómetros por hora y recorrer entre 130 y 140 kilómetros con una sola carga, además de conectarse a un tomacorriente convencional, lo que lo convierte en una alternativa práctica para la movilidad urbana.
El Ayuntamiento de Nogales destacó que historias como la de Luis Fernando Fierros Sanvicente reflejan el potencial de la juventud nogalense, así como la importancia de impulsar el talento local, la innovación tecnológica y los proyectos que contribuyen al desarrollo de nuevas formas de movilidad hechas en México.
En los próximos días, Luis Fernando estará en Nogales acompañado de AVIDO, donde será parte de una actividad especial que permitirá reconocer este proyecto que nació en una familia trabajadora, dentro de un taller nogalense, y que hoy representa una propuesta innovadora que ya comienza a llamar la atención más allá de las fronteras.