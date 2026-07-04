Alcalde reconoce a joven nogalense creador de AVIDO, innovador vehículo eléctrico

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Juan Francisco Gim Nogales visitó el taller donde nació la inspiración de Luis Fernando Fierros Sanvicente, de 19 años, quien desarrolló un minivehículo eléctrico que destaca por su innovación y potencial para la movilidad urbana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/07/2026 09:07 AM.
En Nogales y editada el 04/07/2026 09:14 AM.