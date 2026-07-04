IMFOCULTA celebra el cierre de los talleres de teatro con presentaciones estudiantiles

Con una destacada participación de alumnas y alumnos, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) llevó a cabo el cierre de los Talleres de Teatro, donde las y los estudiantes compartieron con el público el resultado del trabajo realizado a lo largo del semestre.
El evento contó con la presencia del director general de IMFOCULTA, Nadir del Cid González, quien felicitó a las y los participantes por su compromiso, disciplina y crecimiento artístico, además de reconocer la labor de las maestras y maestros que impulsan el desarrollo cultural de la comunidad.
Durante su mensaje, Nadir del Cid González explicó que, debido al notable incremento en la participación de estudiantes y a la diversidad de procesos formativos, algunos talleres realizaron cierres de curso de manera independiente, lo que permitió que cada grupo presentara su trabajo en mejores condiciones y con el tiempo necesario para mostrar los avances alcanzados.
Asimismo, informó que estos grupos también formarán parte del Cierre General de Talleres, programado para este 03 de julio, donde ofrecerán una muestra representativa de su trabajo junto con el resto de las disciplinas artísticas que integran la oferta académica de IMFOCULTA.
El director destacó que este crecimiento en la matrícula refleja el interés cada vez mayor de niñas, niños, jóvenes y personas adultas por acercarse a las artes, lo que representa un compromiso para seguir fortaleciendo los espacios de formación cultural en el municipio.
Finalmente, subrayó que estos esfuerzos cuentan con el respaldo del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, quien ha dado un impulso constante a las acciones encaminadas al fortalecimiento del arte y la cultura, mediante programas y actividades que acercan la expresión artística a las familias nogalenses y contribuyen al desarrollo integral de la comunidad.
La jornada concluyó con una cálida respuesta del público, que reconoció el talento y la dedicación de las y los alumnos, reafirmando a IMFOCULTA como un espacio de formación, creatividad y desarrollo artístico para Nogales.