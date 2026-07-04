IMFOCULTA celebra el cierre de los talleres de teatro con presentaciones estudiantiles

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Alumnas y alumnos mostraron el resultado de su formación artística durante el semestre y se preparan para participar en el cierre general de talleres este 3 de julio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/07/2026 08:50 AM.
En Nogales y editada el 04/07/2026 08:53 AM.