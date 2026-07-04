OOMAPAS mantiene abastecimiento de agua con pipas en sector La Mesa

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El organismo continúa con el operativo emergente para abastecer a las familias afectadas del fraccionamiento La Mesa, en tanto avanzan los trabajos para restablecer el funcionamiento del pozo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/07/2026 09:47 AM.
En Nogales y editada el 04/07/2026 09:53 AM.