OOMAPAS mantiene abastecimiento de agua con pipas en sector La Mesa

Como parte de los acuerdos establecidos durante la sesión del viernes de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Nogales mantiene el operativo de abastecimiento mediante pipas en el sector Pitayas, del fraccionamiento La Mesa.
El director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, informó que esta medida se mantiene mientras continúan los trabajos técnicos para restablecer la operación del pozo Guardia Nacional, cuya situación ha generado afectaciones en el suministro de agua potable para las familias de dicho sector.
Durante la reunión de seguimiento se revisaron los avances de las acciones implementadas para atender la contingencia, así como las estrategias destinadas a reducir las afectaciones a la ciudadanía, privilegiando el suministro de agua mediante rutas programadas de reparto.
Actualmente, el organismo atiende entre 130 y 150 órdenes de distribución de agua por semana, a través de un operativo coordinado por personal operativo y administrativo, con el objetivo de que el servicio llegue de manera oportuna a los hogares afectados.
OOMAPAS reiteró que el abastecimiento mediante pipas representa una medida emergente y temporal, mientras especialistas y personal técnico continúan desarrollando las acciones necesarias para resolver de fondo la situación que mantiene fuera de operación el pozo Guardia Nacional.
Sabemos que el suministro mediante pipas no sustituye el servicio regular que merecen las familias; sin embargo, no hemos dejado de trabajar un solo día para garantizar el acceso al agua mientras avanzamos en la solución de fondo. Cada orden atendida representa el esfuerzo y compromiso de nuestro personal por responder a las necesidades de la ciudadanía, señaló Leonardo Sandoval Mendoza.
Finalmente, OOMAPAS refrendó su compromiso de mantener informada a la población sobre los avances de los trabajos, así como de continuar privilegiando el diálogo, la coordinación institucional y el trabajo en equipo para restablecer el servicio de agua potable en el menor tiempo posible.