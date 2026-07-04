Regularizarán predios de 800 familias en el sector Ferronales de Nogales

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El programa impulsado por el Gobierno de México permitirá avanzar en la escrituración de viviendas en Lomas de Nogales Uno y Dos, brindando certeza jurídica a cientos de familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/07/2026 09:40 AM.
En Nogales y editada el 04/07/2026 09:45 AM.