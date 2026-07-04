Regularizarán predios de 800 familias en el sector Ferronales de Nogales

Alrededor de 800 familias serán beneficiadas con el programa masivo de regularización de predios en el sector conocido como Ferronales, ubicado en las colonias Lomas de Nogales Uno y Dos en Nogales, Sonora.
La síndica municipal del Ayuntamiento de Nogales, Edna Soto Gracia, anunció que en los próximos días personal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y del Gobierno de Sonora estará en esta frontera para concluir el proceso de medición de los bienes inmuebles que formarán parte del paquete de escrituración, mediante este programa promovido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
En lo que corresponde a nuestra intervención en el trabajo de medición de colindancias y recolección de documentación de los lotes, concluimos a finales de mayo; ahora corresponde al Estado y a la Federación realizar la etapa final con aparatos especiales de cartografía, para posteriormente avanzar con la escrituración, explicó.
Comentó que, de manera coordinada con el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, también se llevan a cabo labores de recolección de documentos de familias que aún no cuentan con la legitimación de sus bienes inmuebles.
También estamos trabajando con algunos habitantes de la colonia Solidaridad, del sector dos de la Luis Donaldo Colosio, una sección de Las Bellotas, Los Encinos y El Rastro, de los cuales ya son alrededor de 25 títulos de propiedad que están por ser entregados por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, luego de completarse el trámite de escrituración, agregó.