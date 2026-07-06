Bomberos controlan incendio que consumió 60 hectáreas de maleza en El Porvenir

El incendio de maleza registrado en las inmediaciones de los terrenos campestres El Porvenir arrasó con 60 hectáreas de vegetación local y maleza, ya fue controlado por efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales.
El comandante y jefe de bomberos César Ramón Velez dijo que fue necesario el trabajo por más de ocho horas de 25 bombero, con cinco carros bombera, y el apoyo del personal de Protección Civil, así como el apoyo de la comunidad con propiedades cercanas al predio.
El jefe de bomberos agradeció la disposición y apoyo de todo el cuerpo de bomberos Gustavo L. Manríquez por quienes fue posible que se sofocara el siniestro completamente en buen tiempo antes de que alcanzara propiedades particulares.
Lamentablemente el entrevistado señaló que las condiciones del clima no estaban para que este fenómeno se iniciara solo, por lo que sin duda alguna se trató de un error humano lo que provocó el incendio.