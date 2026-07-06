Bomberos controlan incendio que consumió 60 hectáreas de maleza en El Porvenir

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Tras más de ocho horas de labores, 25 bomberos y cinco unidades lograron sofocar el incendio registrado en las inmediaciones de los terrenos campestres El Porvenir, evitando que las llamas alcanzaran propiedades cercanas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/07/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 03:47 PM.