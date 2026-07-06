Bomberos de Nogales atendieron 193 emergencias durante junio

...

El Heroico Cuerpo de Bomberos reportó incendios de vivienda, fugas de gas, accidentes viales y rescates, además de brindar 207 orientaciones telefónicas para atender situaciones de emergencia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/07/2026 11:33 AM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 11:36 AM.