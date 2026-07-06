Bomberos de Nogales atendieron 193 emergencias durante junio

El Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nogales “Gustavo L. Manríquez”, bajo el mando del Comandante y Jefe César Vélez, reafirmó su compromiso y vocación de servicio al revelar las estadísticas operativas correspondientes al mes de junio.
Durante este periodo, los “tragahumo” demostraron una notable capacidad de respuesta ante un amplio espectro de emergencias en la ciudad fronteriza, al evidenciar tanto su fuerza operativa en las calles como su eficiencia estratégica en cabina.
Respecto a la capacidad operativa, de acuerdo con el balance oficial del mes de junio, la corporación movilizó sus unidades para atender un total de 193 llamados con presencia física en el lugar y 207 atenciones telefónicas. Las incidencias con mayor recurrencia requirieron un esfuerzo mayúsculo por parte del personal operativo para salvaguardar el patrimonio y la integridad de los nogalenses.
Las cifras oficiales indican servicios por incendios de basura y maleza lideraron la estadística operativa con 47 servicios atendidos, mientras que, incendios de casa habitación representaron un riesgo crítico para la población al requerir la intervención de los bomberos en 41 ocasiones, además se controlaron 27 emergencias por fuga de gas al prevenir tragedias mayores y 17 llamados por incendios de lotes baldíos.
La eficacia del cuerpo de bomberos no se limitó únicamente al combate directo en las calles, ya que, el reporte destaca una fundamental labor preventiva y de asesoría por parte del área de despacho, al precisar que, durante junio se registraron 207 llamadas que fueron atendidas directamente por el despachador de bomberos vía telefónica a través del C5.
Esta cifra representa las emergencias y situaciones que fueron solucionadas mediante recomendaciones precisas a la ciudadanía, al optimizar así los recursos de la corporación al resolver el problema sin necesidad de desplazar una unidad física.
La vocación de los bomberos voluntarios abarca mucho más que el combate al fuego, sino que también son técnicos en emergencias multifacéticos, durante el mes, su pericia fue requerida en diversas situaciones de rescate y apoyo civil.
El desglose operativo muestra que atendieron 13 choques o volcamientos y brindaron apoyo general a la ciudadanía en 12 ocasiones, por lo que, su empatía y cuidado por la vida en todas sus formas se reflejó en 5 rescates de animales, además de la contención de 6 reportes por animales peligrosos.
La estadística del mes se complementa con la atención a 7 incendios de vehículos, 7 incendios de comercio, 5 incendios de árbol, 3 explosiones de transformador, 1 conato de incendio, 1 incendio de llantas y 1 incendio de caja de tráiler.
Estas cifras, que combinan 193 respuestas presenciales y 207 atenciones telefónicas, reflejan el incansable ritmo de trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos de Nogales, con la premisa de arriesgar su integridad en la línea de fuego o en la orientación experta a través de una línea telefónica, son un pilar indispensable para la seguridad de la comunidad.