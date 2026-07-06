Convocan a exposición “Pochtecas y Tlakuilos” en el Museo de Arte de Nogales

El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta), en conjunto con el Museo de Arte de Nogales, anunció en rueda de prensa la próxima inauguración de la exposición “Pochtecas y Tlakuilos, Arte Plástico Colectivo”. El evento de apertura se llevará a cabo el próximo 10 de julio de 2026 a las 19:00 horas en el Museo de Arte de Nogales, ubicado en López Mateos 120, de la colonia Fundo Legal.
La presentación estuvo encabezada por Nadir del Cid, director de Imfoculta, acompañado por el artista y coordinador del colectivo, Valente Núñez, y la joven artista participante, Sofía Núñez, quienes mostraron con orgullo el cartel oficial de la muestra.
Como parte de un puente de comunicación y cultura, durante su intervención, Valente Núñez explicó el profundo significado detrás del nombre de la exposición, al referir que “Tlacuilos” es el término utilizado en el México antiguo para referirse a los creadores o generadores de obras de arte y “Pochtecas” hace referencia a los mercaderes que transportaban y promovían estas obras, ideas y filosofías entre diferentes regiones.
Esas son cosas que nosotros queremos hacer, no nomás es generar el arte sino también que sea divulgado, promovido, destacó Núñez, al señalar que el arte funciona como un medio de comunicación para transmitir emociones, experiencias e ideas.
Por su parte, Sofía Núñez compartió un mensaje sobre su regreso al arte tras una pausa dictada por las inseguridades, por lo que, la joven agradeció a sus padres y maestros de Imfoculta por el apoyo para atreverse a mostrar lo que ha creado durante su niñez y adolescencia.
Asimismo, lanzó un mensaje a las jóvenes de Nogales, al referir que hace falta mucha más representación femenina, por lo que uno de sus objetivos principales con volver a estos espacios es que otras mujeres puedan inspirarse y al igual que ella, superar el miedo de ser visibles en una escena artística que normalmente está muy repleta de hombres.
Nadir del Cid, director de Imfoculta, reconoció el talento de los coordinadores y el respaldo del alcalde Juan Francisco Jiménez Nogales para fortalecer los espacios culturales como herramientas de cohesión social, al destacar la importancia de la influencia positiva de los padres para acercar a los jóvenes al arte.
Ratificó la cita para disfrutar de “Pochtecas y Tlakuilos” este 10 de julio, un evento de entrada libre que promete ofrecer a la comunidad una mirada distinta que rompa con la rutina cotidiana a través de los colores, las texturas y la poesía.