Convocan a exposición “Pochtecas y Tlakuilos” en el Museo de Arte de Nogales

...

Imfoculta y el Museo de Arte de Nogales anunciaron la inauguración de la muestra “Pochtecas y Tlakuilos, Arte Plástico Colectivo”, que abrirá sus puertas el 10 de julio con entrada gratuita y reunirá cerca de 40 obras de pintura, técnicas mixtas y poesía

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/07/2026 02:24 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 02:38 PM.