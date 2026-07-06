Detienen a conductor tras atropellar a peatón en el centro de Nogales

El conductor de un vehículo fue detenido por la policía de tránsito luego de atropellar a una persona que intentaba cruzar la calle Campillo en el centro de Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial fue a las 00:35 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la avenida Álvaro Obregón y Campillo donde reportaban a una persona atropellada.
En el lugar los agentes observaron a una persona tendida en el suelo a un costado de un vehículo de la marca Jeep Grand Cherokee de color guinda, se trató de Antonio de 38 años el cual les manifestó que al intentar cruzar por dicha intersección un vehículo detuvo su marcha para darle al paso.
Sin embargo, en esos momentos que el conductor de la Cherokee se introdujo de la calle Campillo a la Obregón no dependiendo su marcha e impactándolo, y derribándolo al pavimento.
El conductor de nombre Álvaro F. "N" de 59 años, fue detenido por los agentes de vialidad mientras que el lesionado fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar por socorristas de la Cruz Roja, donde fue valorado con lesiones qué tardan más de 15 días en sanar.
Dicha autoridad informó del caso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona responsable fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.