Detienen a conductor tras atropellar a peatón en el centro de Nogales

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Un hombre de 38 años resultó con lesiones de consideración al ser embestido cuando intentaba cruzar la calle Campillo; el automovilista fue puesto a disposición del Ministerio Público

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 12:49 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 12:51 PM.