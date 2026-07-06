Donaciones garantizan dos semanas de alimentos para comedor comunitario de la Colosio

Gracias a la colaboración y disposición de los ciudadanos, los niños que asisten al comedor popular de la colonia Colosio, tendrán alimentación gratuita durante dos semanas, manifestó Angélica Burgos.
La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales, agradeció la respuesta de los nogalenses al llamado de donar alimentos para ayudar al grupo de mujeres que operan estas instalaciones, entregando el material donado en la última semana.
Desde la semana pasada que abrimos el centro de acopio en las oficinas de Mujeres al 100…se ha tenido una importante respuesta por parte de la ciudadanía donando alimentos no perecederos, ropa y otros enceres domésticos, explicó.
Este comedor popular es operado por un grupo de madres de familia preocupadas por su comunidad, manifestó, quienes no reciben apoyo de las instituciones oficiales.
Toda la ayuda es bienvenida desde una lata, arroz, frijol, harina, lentejas, aceite…hasta ropa de niño, niña o adultos en buen estado y limpia, para poder ayudar a estas familias, enumeró.