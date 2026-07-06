Donaciones garantizan dos semanas de alimentos para comedor comunitario de la Colosio

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La respuesta de la ciudadanía permitió reunir alimentos no perecederos que beneficiarán a los niños que acuden al comedor popular, informó la organización Mujeres al 100

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 10:26 AM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 10:28 AM.