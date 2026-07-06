Escuelika celebra graduación de niñas y niños migrantes en Nogales

...

La única institución en Sonora dedicada a la educación de menores en contexto de movilidad concluyó el ciclo escolar con una emotiva ceremonia, reafirmando su compromiso con el derecho a la educación y la protección de la niñez migrante

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/07/2026 11:44 AM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 11:57 AM.