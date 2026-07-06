Se gradúan 211 alumnos de la Preparatoria Municipal de Nogales

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La generación XXXV de la preparatoria “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” celebró su ceremonia de graduación en el Teatro Auditorio, donde autoridades reconocieron el esfuerzo de estudiantes, docentes y familias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/07/2026 10:55 AM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 11:22 AM.