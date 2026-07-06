Se gradúan 211 alumnos de la Preparatoria Municipal de Nogales

La preparatoria municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” celebró la XXXV ceremonia de graduación con 211 estudiantes en un evento especial desarrollado ante sus familias en el Teatro Auditorio de Nogales. Durante la ceremonia, autoridades educativas y municipales dirigieron mensajes de aliento a los jóvenes, donde enfatizaron la importancia de la perseverancia, la honestidad y el apoyo familiar continuo.
La maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, directora de la institución, expresó su reconocimiento a los múltiples sacrificios económicos y personales que los alumnos enfrentaron para alcanzar esta meta. Asimismo, solicitó a los jóvenes mantener el orgullo por su escuela, la cual describió como un proyecto único en México por su dependencia directa del Ayuntamiento de Nogales.
Esta ceremonia representa mucho más que la entrega de una constancia, hoy no venimos solamente a cerrar un ciclo escolar, hoy celebramos historias de esfuerzo, historias de perseverancia, historias de familias que nunca dejaron de creer. Y, sobre todo, celebramos que los sueños pueden cumplirse cuando se trabaja con honestidad, disciplina y esperanza; queridos alumnos y alumnas, hoy los veo con enorme orgullo, dijo la directora general.
Recuerden que la honestidad nunca pasa de moda, Que el trabajo siempre da frutos, que la empatía abre puertas y que la educación siempre es el patrimonio más valioso que nadie podrá quitarles. No permitan que las dificultades apaguen sus sueños, no permitan que la opinión de otros defina su valor, sean personas que construyan, no que destruyan, que unan, no que dividan, que inspiren, que no desanimen; nuestro país necesita más profesionistas competentes, pero necesita aún más personas íntegras, indicó.
En representación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, la tesorera del Ayuntamiento, Julia Patricia Huerta Rivera, felicitó a los estudiantes y a las familias por este logro, al reiterar el compromiso del Gobierno Municipal con la educación. En su mensaje, destacó que la graduación representa el inicio de nuevos retos y pidió a los jóvenes mantener sus aspiraciones altas, con la certeza de que su formación en esta preparatoria los preparó con las herramientas necesarias para el futuro.
Graduarse de la preparatoria no es cualquier cosa, es llegar a una meta que, aunque a veces parecía lejana, hoy aquí está frente a ustedes, y hoy están aquí sentados en este lugar, uno al lado del otro, compartiendo este momento, manifestó Julia Huerta.
A veces pensamos que al terminar la preparatoria ya debemos de tener todo resuelto, qué vamos a estudiar, qué queremos ser, dónde vamos a estar, en dónde vamos a trabajar eventualmente. Pero quiero decirles algo con mucha honestidad: está bien no tener todas las respuestas en este momento. Lo importante es no quedarse quietos, es seguir avanzando, es seguir construyéndose, es seguir siempre dando lo mejor de ustedes, agregó.
Como parte de la representación del presídium participó también el Secretario del Ayuntamiento de Nogales Hipólito Sedano Ruiz, el Director de Educación Municipal Edgar Valadez Valdez, la regidora Maricela Romero Nebuay y la regidora Daniela Valenzuela.