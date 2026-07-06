Hallan a un hombre sin vida con un disparo en la cabeza en Lomas de Anza

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El cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años fue localizado la mañana de este domingo sobre la vía pública del fraccionamiento Lomas de Anza; la víctima permanece sin identificar

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/07/2026 12:12 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 12:14 PM.