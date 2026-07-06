Hallan a un hombre sin vida con un disparo en la cabeza en Lomas de Anza

Con un balazo en la cabeza fue localizado el cuerpo de un hombre la mañana de este domingo 5 de julio sobre la calle Loma Concordia, del fraccionamiento Lomas de Anza, en esta frontera de Nogales, Sonora.
De acuerdo con información preliminar, este hecho se registró alrededor de las 07:00 de la mañana cuando vecinos del sector reportaron el hallazgo a las autoridades.
Fueron elementos de la policía municipal y socorristas de la Cruz Roja quienes acudieron al lugar, observando el cadáver tendido en la vía pública, tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Se trató de un hombre, de entre 30 y 40 años de edad, presentaba un disparo en la cabeza. Hasta el momento permanece en calidad de desconocido y no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas.
Elementos de la agencia ministerial de Investigación Criminal y periciales del Servicio Médico Forense se hicieron cargo del levantamiento de evidencias y ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.