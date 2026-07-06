Hombre es atacado con un tubo tras salir de su casa en la colonia Bolívar

Con lesiones de gravedad resulto un residente de la colonia Bolívar quien fue atacado por un sujeto con un tubo metálico, mismo que le cortó la luz para obligarlo a salir de su casa y golpearlo en el momento.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 22:25 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Bolívar donde reportaban a una persona lesionada.
Una vez en el lugar los oficiales se entrevistaron con Marco A. de 48 años, el cual tenía una lesión visible en la cabeza, mismo que manifestó que momentos antes se encontraba en su casa viendo televisión cuando se fue la luz.
Detalló que al salir a verificar que sucedió, fue interceptado por una persona del sexo masculino el cual comenzó a golpearlo con un tubo, para posteriormente retirarse del lugar, tras haberlo lesionado en la cabeza.
Dijo que al sentirse lesionado como pudo se trasladó al hospital donde fue valorado con lesiones qué tardan menos de 15 días en sanar, los agentes le leyeron sus derechos como víctima de delito.