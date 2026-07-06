Hombre es atacado con un tubo tras salir de su casa en la colonia Bolívar

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Un residente de 48 años resultó lesionado en la cabeza luego de que un sujeto presuntamente cortara la energía eléctrica de su vivienda para obligarlo a salir y agredirlo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 01:01 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 01:05 PM.