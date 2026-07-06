Inicia en Sonora el pago de programas del Bienestar; dispersarán más de 2 mil 600 mdp

El Delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, anunció formalmente el inicio del calendario de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto para los beneficiarios de los distintos programas sociales en el estado.
El funcionario federal en Sonora expuso que, durante este bimestre se dispersarán en Sonora más de 2 mil 600 millones de pesos a través de los Programas para el Bienestar y con este despliegue de pagos, de enero a la fecha se habrán entregado más de 10 mil 500 millones de pesos en beneficio de las y los derechohabientes de la entidad.
Con el respaldo a los sectores vulnerables, de acuerdo con el mensaje emitido por el delegado, esta acción es una muestra de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le sigue cumpliendo a los sonorenses. Expuso que, a nivel nacional, durante la “Mañanera del Pueblo”, la secretaria Leticia Ramírez Amaya fue la encargada de informar sobre el inicio oficial de esta dispersión de recursos.
Los apoyos económicos que comienzan a entregarse están destinados a los programas de apoyo a las personas adultas mayores de 65 años, mujeres beneficiarias de la pensión de 60 a 64 años, personas con discapacidad, así como niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.
Almada Palafox detalló que el pago se realizará de manera ordenada conforme a un calendario oficial basado en la primera letra del apellido, que arranca con la letra “A” y las fechas exactas se publican a través de los canales oficiales de la dependencia para que la ciudadanía sepa cuándo pueden disponer de sus recursos.
Como recomendaciones de seguridad financiera, para evitar aglomeraciones y brindar tranquilidad a las familias sonorenses, emitió dos recomendaciones fundamentales sobre el manejo de los fondos, una sobre protección del saldo y uso práctico de la tarjeta del Bienestar.
Precisó que, si por algún motivo la persona beneficiaria no puede acudir de inmediato al Banco del Bienestar, su dinero no desaparece y los recursos permanecen completamente seguros, ya que funcionan como una cuenta de ahorro personal, además de la opción de pagar directamente con su tarjeta en establecimientos autorizados como cualquier tarjeta de débito tradicional.
Ratificó una alerta permanente para evitar fraudes al recordar que el Banco del Bienestar no otorga préstamos, no existen bonos extraordinarios, aguinaldos ni apoyos adicionales vinculados a las pensiones, por lo que pidió evitar compartir datos personales.