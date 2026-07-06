Inicia en Sonora el pago de programas del Bienestar; dispersarán más de 2 mil 600 mdp

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La Delegación del Bienestar anunció el arranque del calendario de pagos del bimestre julio-agosto para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras, con depósitos programados por orden alfabético

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/07/2026 01:16 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 01:38 PM.