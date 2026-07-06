Lorenia Valles destaca respaldo ciudadano tras gira de trabajo en Nogales

En el marco de su proceso interno para la Coordinación del Comité por la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Morena, la senadora por Sonora con licencia, Lorenia Valles, calificó su primera semana de gira por el estado como productiva y de gran aceptación ciudadana.
Tras una intensa jornada en Nogales, que incluyó recorridos casa por casa y reuniones con diversos sectores, Lorenia Valles reafirmó la importancia de mantener el movimiento en contacto directo con la población.
Desde la premisa de impulsar y mantener un movimiento de territorio y confianza ciudadana, durante su visita a colonias nogalenses, la aspirante destacó que el denominador común en los hogares ha sido un recibimiento de “confianza, alegría y aceptación” por parte de las y los ciudadanos.
Este movimiento se creó cerca de la gente, así debe de continuar y así debe de permanecer siempre, afirmó Valles, al enfatizar que la clave para no equivocarse es mantener una estrecha cercanía ciudadana.
El cierre de su jornada en Nogales tuvo lugar en la colonia Colosio, donde encabezó una asamblea informativa en el parque Mojaves, donde contó con el respaldo logístico del consejero de Morena Ramón Baldenebro Garduño y su equipo de colaboradores. En este espacio, con amplia convocatoria, simpatizantes refrendaron su disposición para seguir en la ruta de trabajo para dar forma a la continuidad de la transformación en el estado de Sonora.
Lorenia Valles expresó gran satisfacción de constatar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en las asambleas, al asumir el compromiso público de regresar a Nogales exclusivamente para sostener un encuentro con las juventudes locales. El objetivo principal de dicho encuentro será escuchar directamente a los jóvenes, ya que poseen una “visión distinta del mundo” y cuentan con las herramientas necesarias para participar en el crecimiento del estado.
Explicó que el avance territorial en esta primera etapa de la gira pudo visitar los municipios de Caborca, Sonoyta, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Magdalena y Nogales, al precisar que esta semana contemplan Agua Prieta, Cananea, Nacozari y Ures.
Lorenia Valles concluyó su mensaje con un agradecimiento total a los habitantes de Nogales, a quienes describió como “gente bonita, buena y trabajadora”, al garantizar que las decisiones del proyecto seguirán quedando en manos del pueblo.