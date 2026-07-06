Lorenia Valles destaca respaldo ciudadano tras gira de trabajo en Nogales

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La senadora con licencia afirmó que su primera semana de recorridos por Sonora ha sido productiva y anunció que regresará a Nogales para sostener un encuentro con jóvenes de la frontera

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/07/2026 10:51 AM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 10:55 AM.