Más de 350 corredores conquistan la letra "R" en el Serial Municipal de Nogales

Con una participación de 350 corredores pedestres de distintos clubes se llevó a cabo la Cuarta Etapa del Serial Municipal de Nogales, esta vez en la conquista de la letra “R”, con sede desde la plaza Miguel Hidalgo el domingo 5 de julio.
El director del Instituto del Deporte Marco Alonso Martínez Rodríguez, resaltó la gran energía y convocatoria que ratifica una vez más la fuerza de la comunidad atlética en la ciudad, con una sinergia de respaldo por parte del Gobierno de la ciudad.
Durante el desarrollo de la justa, el director del Instituto del Deporte resaltó la alta participación y el nivel competitivo, al precisar que este serial ha alcanzado un nivel de relevancia estatal, caracterizándose por una participación sumamente activa de los atletas locales que ponen en alto el nombre de sus respectivos clubes.
Como parte del operativo de seguridad, informó que el evento transcurrió con saldo blanco gracias a la presencia y apoyo coordinado de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Emergencias, quienes garantizaron la integridad de los participantes a lo largo de toda la ruta sobre la avenida Álvaro Obregón y retorno por Plutarco Elías Calles.
Marco Martínez agradeció el entusiasmo que promueven cada uno de las y los corredores desde las representaciones de los clubes de atletismo de la ciudad, con la premisa que esta comunidad ha consolidado una sinergia de interacción bastante notoria, que apuesta al desarrollo de nuevos talentos deportivos de la localidad, así como una convivencia muy saludable para las familias nogalenses.