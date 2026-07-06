Más de 350 corredores conquistan la letra "R" en el Serial Municipal de Nogales

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La cuarta etapa del Serial Municipal reunió a atletas de distintos clubes en un recorrido por las principales calles de la ciudad, en una jornada que concluyó con saldo blanco y gran ambiente deportivo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/07/2026 01:59 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 02:04 PM.