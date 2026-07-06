Mujer denuncia robo de bolso en antro; lo encuentra dentro de un auto estacionado

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Una mujer denunció el robo de su bolso mientras convivía en el antro High House; minutos después lo localizó dentro de un vehículo estacionado en el mismo lugar, por lo que solicitó la intervención de la Policía Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 03:30 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 03:32 PM.