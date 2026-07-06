Mujer denuncia robo de bolso en antro; lo encuentra dentro de un auto estacionado

Una mujer reportó a las autoridades que fue víctima del robo de su bolso al encontrarse al interior del antro High House y al buscar en el estacionamiento encontró su propiedad dentro de un vehículo estacionado.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 01:30 horas agentes municipales acudieron al local donde una mujer que dijo llamarse Dámaris de 34 años de edad les narró que momentos antes había ido al baño dejando su bolso de mano en la mesa donde convivía con unos amigos.
Dijo que al regresar se dio cuenta de que el bolso ya no estaba en lugar y detallando que al interior traía las llaves de su vehículo BMW, así como dinero en efectivo sin precisar cantidad, tarjetas bancarias y documentos personales.
La mujer argumentó a los oficiales que cuando buscó junto con sus amigos en los vehículos que estaban estacionados en el lugar, se dio cuenta que en el interior de un sedán Toyota de color gris estaba su bolso, por lo que llamó al 911 para reportar el hecho.
Hasta el momento se desconoce si la afectada recuperó su bolso y si dicha autoridad retuvo algún responsable del robo.