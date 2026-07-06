“Las mujeres somos el motor del segundo piso de la Cuarta Transformación”: Lorenia Valles

“Las mujeres somos el motor del segundo piso de la Cuarta Transformación. No solo porque estamos conquistando los espacios de representación popular en municipios, en los estados y en el país, sino porque los gobiernos de la 4T priorizan el bienestar de las niñas y las mujeres. Como bien dice la Dra. Claudia Sheinbaum: “no llegó sola a la Presidencia de la República; ¡llegamos todas!”, expresó Lorenia Valles durante un encuentro con mujeres de Nogales.
En el marco de una gira de trabajo realizada este fin de semana por el municipio fronterizo, la senadora de la República con licencia encabezó la asamblea informativa “Por la Defensa de la Soberanía Nacional”, sostuvo un encuentro con mujeres nogalenses y atendió a los representantes de los medios de comunicación. Asimismo, se reunió con liderazgos políticos, sociales y comunitarios de la región.
Durante su mensaje, Valles Sampedro destacó el papel de las mujeres en la vida pública y reconoció las políticas orientadas a fortalecer su bienestar.
El presidente López Obrador siempre reconoció la honestidad como una de las virtudes de las mujeres mexicanas. En este municipio fronterizo y en cada rincón del país, las mujeres destacamos por ser trabajadoras, por nuestra participación en las comunidades y por el papel que desempeñamos en la transformación. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum fue justa al crear el programa Pensión Mujeres Bienestar, que hoy beneficia a más de 70 mil mujeres sonorenses, señaló.
De todo corazón, les invito a seguir sumando esfuerzos para hacer posible la continuidad de la Cuarta Transformación en Sonora; casa por casa, platicando con sus familias, sus vecinos y sus amistades. El gobernador Alfonso Durazo ha hecho mucho por nuestro estado y tenemos cuidar su legado, en favor del bienestar de las familias sonorenses y del futuro de las nuevas generaciones.