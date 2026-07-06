“Las mujeres somos el motor del segundo piso de la Cuarta Transformación”: Lorenia Valles

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Durante una gira por la frontera, la senadora con licencia destacó el papel de las mujeres como protagonistas del segundo piso de la Cuarta Transformación, resaltó programas como la Pensión Mujeres Bienestar y convocó a la ciudadanía a respaldar la continuidad del proyecto en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 04:12 PM.