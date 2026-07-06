OOMAPAS reporta más de 100 reparaciones y 262 servicios de pipas en una semana en Nogales

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Durante la Mesa Permanente del Agua, autoridades municipales informaron avances en mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria, trabajos de bacheo, distribución de agua mediante pipas y la presentación de un proyecto para mejorar el tratamiento de aguas residuales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 04:45 PM.