OOMAPAS reporta más de 100 reparaciones y 262 servicios de pipas en una semana en Nogales

Durante la Sesión 746 de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, autoridades municipales y personal técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora dieron seguimiento a las acciones realizadas durante la última semana, así como a los proyectos estratégicos orientados a fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad.
En el informe operativo presentado durante la reunión, se destacaron 51 acciones de mantenimiento y reparación realizadas por el área de Agua Potable en diversos sectores del municipio, mientras que el Departamento de Drenaje atendió 56 servicios, manteniendo una respuesta constante a los reportes ciudadanos y a las necesidades de la red sanitaria.
En materia de distribución de agua, se informó que mediante pipas se efectuaron 262 servicios de abastecimiento, mientras que 131 órdenes permanecen en proceso de atención, priorizando las colonias que presentan mayores afectaciones en el suministro.
Por su parte, el Departamento de Bacheo concluyó 14 órdenes de trabajo, con la rehabilitación de vialidades afectadas por intervenciones en la infraestructura hidráulica, con el propósito de restablecer la movilidad y brindar mayor seguridad a los automovilistas.
Durante la sesión también se presentó un proyecto de mejora relacionado con el tratamiento de aguas residuales, el cual contempla acciones para fortalecer la operación de la infraestructura sanitaria del municipio, mejorar la eficiencia de los procesos de saneamiento y avanzar en la protección del medio ambiente.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales reiteró que la Mesa Permanente del Agua se mantiene como un mecanismo de coordinación entre las distintas dependencias involucradas, a fin de atender de manera oportuna las necesidades de la población.
Cada semana damos seguimiento puntual a los avances y a las necesidades que presenta la ciudad. Nuestro compromiso es continuar trabajando de manera coordinada para mejorar el suministro de agua, fortalecer el sistema de drenaje y desarrollar proyectos que garanticen servicios más eficientes para las familias nogalenses, expresó el alcalde.
Las autoridades coincidieron en que la coordinación institucional y la planeación permanente continúan siendo fundamentales para consolidar obras y acciones que beneficien directamente a la comunidad, fortaleciendo la calidad de los servicios públicos y la infraestructura de Nogales.