Pierde 50 mil pesos tras caer en secuestro virtual de su hijo en Nogales

Un residente de esta frontera reportó a las autoridades que fue víctima de una extorsión telefónica de parte de un desconocido quien le marco a su teléfono para decirle que tenía secuestrado a su hijo y por su liberación le pidió 50 mil pesos los cuales le depositó.
Este hecho se documentó a las 12:16 horas cuando el de nombre Marcos de 51 años de edad marcó al 911 para reportar el hecho.
Agentes municipales acudieron a un domicilio sobre el bulevar El Greco donde se entrevistaron con el afectado quien les narró que momentos antes había recibido una llamada telefónica de un sujeto que le dijo que tenían secuestrado a su hijo Oscar de 24 años edad.
Dijo que el hombre le dio bastantes datos de su hijo por lo que le creyó, y luego de exigió el pago de 50 mil pesos, para su liberación procediendo a depositar el dinero en dos cuentas bancarias, y luego se trasladó al municipio de Magdalena de Kino en donde se entrevistó con su hijo, quien le aseguró que nunca fue secuestrado.
Por lo que decidió interponer su denuncia ante las autoridades ministeriales.