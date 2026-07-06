Pierde 50 mil pesos tras caer en secuestro virtual de su hijo en Nogales

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Un hombre de 51 años depositó 50 mil pesos luego de recibir una llamada en la que le aseguraban que su hijo estaba secuestrado; al localizarlo en Magdalena de Kino descubrió que todo era una extorsión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 01:14 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 01:16 PM.