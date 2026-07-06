Ratifican convocatoria al “Run Party Corremos por Alejandrito”

Desde la premisa de impulsar una carrera con causa y mucho ritmo, el grupo Altruistamente Locos y la comunidad runner de Nogales se preparan para unir fuerzas en un evento solidario a favor de Alejandrito, un niño diagnosticado con parálisis cerebral infantil para el que buscan adquirir un exoesqueleto que favorezca su movilidad.
En el marco la Cuarta Etapa del Serial Municipal del domingo, Laura Ayala, madre del pequeño Alejandrito, lanzó una emotiva invitación apoyada por líderes del deporte local para participar en el “Run Party Corremos por Alejandrito”, que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de julio desde la plaza Miguel Hidalgo a las 6:30 horas, con una justa de 5 kilómetros.
Como representante de Altruistamente Locos, Plácido Quintero y Matilde “Matty” González Rojas, del Club Perros, con el respaldo del director del Instituto del Deporte Marco Martínez, detallaron que todo lo recaudado será destinado a esta noble causa.
El propósito es para la adquisición de un exoesqueleto, considerado equipo médico fundamental para la rehabilitación de Alejandrito, ya que le brindará la oportunidad de caminar, lograr su independencia y mejorar sustancialmente su calidad de vida.
El evento, que también celebra el cumpleaños de Alejandrito, contará con una sorpresa especial de una “tecno banda” con música en vivo durante el recorrido para animar a los participantes, además, los organizadores invitan a todos los asistentes a correr portando sombrero, dándole un toque único y festivo a esta carrera con causa.