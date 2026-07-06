Ratifican convocatoria al “Run Party Corremos por Alejandrito”

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La comunidad runner y el grupo Altruistamente Locos realizarán el próximo 12 de julio el "Run Party Corremos por Alejandrito", con el objetivo de recaudar fondos para adquirir un exoesqueleto que mejore la movilidad del menor con parálisis cerebral infantil

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/07/2026 01:50 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 01:59 PM.