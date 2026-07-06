Retenes en carretera generan molestias, pero responden a temas de seguridad nacional: Alcalde

...

El alcalde de Nogales reconoció las inconformidades por los retenes de la FGR y la SSPC en la carretera al sur de Sonora, al señalar que provocan largas filas e incluso existen señalamientos de presuntas extorsiones. Afirmó que el tema ya se analiza en la Mesa Estatal de Seguridad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/07/2026 03:35 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 03:40 PM.