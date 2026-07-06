Retenes en carretera generan molestias, pero responden a temas de seguridad nacional: Alcalde

Ante la presencia de múltiples retenes que instala la FGR y la SSPC en la carretera hacia el sur del estado el alcalde Juan Francisco Gim Nogales comentó que son una incomodidad y generan extorsiones, pero detalló que son parte de la Seguridad Nacional.
Ante los constantes reclamos de la población local y de visitantes o turismo que cruza a México por esta frontera que se ven sorprendidos por estos retenes que causan grandes filas y por ende retrasos en las carreteras el munícipe señaló que tiene conocimiento de las quejas.
Si son una incomodidad, inclusive para los que viajamos a Hermosillo y tienen mucha razón y en algunos casos demandan extorsiones, si se platican en esta mesa, yo participo en la mesa estatal y es un reclamo este caso, el gobernador junto con otras autoridades que coadyuvan en la mesa, lo ha considerado.
Es un tema que por seguridad nacional me comentan que debe de existir prevaleciendo siempre la seguridad de los que viajamos por ahí, creo que es un tema de la mesa de seguridad estatal que se está, en este momento diría se está analizando porque si son varios los retenes muy pegados.
Es un tema que por seguridad nacional me comentan que debe de existir prevaleciendo siempre la seguridad de los que viajamos por ahí, creo que es un tema de la mesa de seguridad estatal que se está, en este momento diría se está analizando porque si son varios los retenes muy pegados.
Además de las inconformidades, si lo comentamos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del área de carretera yo le comento esto de los que nos pasan y me consta que los atienden en esa medida yo los tomo y los subo a la mesa de seguridad.