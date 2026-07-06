SSPC Sonora alerta por más de 106 mil llamadas falsas al 9-1-1 durante junio

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a la población a utilizar de forma responsable el número de emergencias, luego de registrar más de 106 mil llamadas improcedentes en junio, entre ellas más de 5 mil bromas realizadas por menores de edad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 03:25 PM.
En Nogales y editada el 06/07/2026 03:28 PM.