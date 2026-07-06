SSPC Sonora alerta por más de 106 mil llamadas falsas al 9-1-1 durante junio

Llaman autoridades estatales a hacer uso responsable del número de emergencias 9-1-1 piden a los padres de familia hablar con sus hijos menores sobre esta responsabilidad.
Durante junio de 2026 se registraron más de 106 mil llamadas improcedentes al número de emergencias de las cuales 5 mil fueron bromas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora hace un llamado a la población a utilizar de forma responsable el número de emergencias 9-1-1, con el propósito de garantizar una atención oportuna a quienes enfrentan una situación de riesgo real.
A través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), todos los días se reciben y atienden reportes relacionados con emergencias médicas, hechos de seguridad, accidentes y solicitudes de auxilio. No obstante, las llamadas improcedentes continúan representando un reto para la operación del servicio, al ocupar líneas que podrían ser utilizadas por personas que requieren ayuda inmediata.
Durante junio de 2026, el C5i contabilizó 106 mil 794 llamadas improcedentes. De ese total, 71 mil 36 correspondieron a llamadas en las que no hubo interacción por parte de quien marcó al 9-1-1, mientras que cinco mil 359 fueron bromas realizadas por niñas y niños.
Se destacó que este tipo de llamadas provoca la saturación de las líneas de emergencia y, en algunos casos, la movilización innecesaria de corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate y servicios de auxilio, lo que impacta la capacidad de respuesta ante incidentes que realmente ponen en riesgo la vida o el patrimonio de las personas.
Por ello, la SSPC Sonora hace un llamado a madres y padres de familia para dialogar con niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de hacer un uso correcto del 9-1-1, promoviendo desde el hogar una cultura de responsabilidad, prevención y respeto hacia los servicios de emergencia.