Colectivo de búsqueda localiza cuerpo sin vida en despoblado de Nogales

Integrantes del colectivo Somos la voz de los desaparecidos, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre tendido sobre una zona despoblada cercana al sector Pueblitos final en Nogales, Sonora.
El grupo de buscadores informó en sus redes sociales que fue gracias a un llamado anónimo que les alertó sobre la posible ubicación.
Por lo que se dieron a la tarea de acudir a la zona donde confirmaron el hallazgo en una especie de zanja, dando a viso a las autoridades ministeriales competente, quienes acudieron al sitio para iniciar las diligencias de ley correspondientes.
De manera preliminar, se informó que la víctima es un hombre de tez morena, de aproximadamente 40 años de edad, quien vestía playera roja con una camiseta negra visible por debajo del pantalón de mezclilla azul oscuro y calcetines negros.
Se dijo que a simple se observó que cuenta con un tatuaje en el pecho con la palabra “Choix”. Hasta el momento, se dio a conocer que la persona permanece sin identificar y serán las autoridades las encargadas de realizar las investigaciones para determinar su identidad y las circunstancias de su fallecimiento.