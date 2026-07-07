Colectivo de búsqueda localiza cuerpo sin vida en despoblado de Nogales

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Integrantes de Somos la Voz de los Desaparecidos encontraron el cadáver de un hombre en una zona cercana al sector Pueblitos, tras recibir un reporte anónimo. La víctima permanece sin identificar y la Fiscalía inició las investigaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/07/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 07/07/2026 04:53 PM.