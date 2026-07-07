Conductor huye tras atropellar a dos jóvenes en la colonia La Granja

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Una de las víctimas resultó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y el caso ya es investigado

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/07/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 07/07/2026 04:44 PM.