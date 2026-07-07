Conductor huye tras atropellar a dos jóvenes en la colonia La Granja

Sin rastro del conductor o conductora del vehículo que atropelló a dos personas la noche del pasado 4 de julio en la colonia La Granja, afortunadamente según las autoridades los afectados no presentaron lesiones de gravedad.
En un video que circula en redes sociales se puede apreciar como el conductor de un vehículo compacto de color azul pasa por la avenida Tecnológico en exceso de velocidad e impacta a los dos jóvenes un hombre y una mujer y continúa con su marcha hacia el poniente de la avenida sin dejando a los afectados tendidos en el lugar.
Este hecho según informes oficiales se registró a las 22:22 horas del 04 de julio, elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio en dicho sector donde reportaban a dos personas lesionadas por atropellamiento.
En el lugar observaron a dos personas que se encontraban siendo atendidas por sus propios compañeros, entrevistándose con el de nombre Abraham A, quien manifestó que momentos antes al cruzar la calle cargando cajas con aderezos fue atropellado junto con su compañera.
Arribando al sitio efectivos del departamento de Bomberos de Nogales, quienes brindaron las primeras atenciones pre-hospitalarias, trasladando a la joven al Hospital del Socorro, mientras que Abraham dijo no desear atención médica, ya que no era necesario.
Posteriormente se informó que la joven menor presentó lesiones que tardan más de 15 días en sanar, informando del caso al Centro de Atención Temprana, quienes solicitaron que las víctimas fueran orientadas a interponer su denuncia.