Detienen a hombre por presunto robo en farmacia de la colonia La Granja

Un sujeto fue detenido por personal de seguridad de una farmacia ubicada en la colonia La Granja y entregado a la Policía Municipal con la materia del delito.
El reporte policial detalla que fue a las 08:37 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la Farmacia Guadalajara ubicada en la avenida Tecnológico de la colonia señalada donde reportaban robo.
En el lugar se entrevistaron con quien dijo ser empleado del lugar y que minutos antes al encontrarse laborando como cajero observó a un hombre quien se estaba guardando entre sus ropas lo que parecía ser unas cremas.
Dirigiéndose rápidamente al exterior, siendo alcanzado por sus compañeros quienes lograron retenerlo, haciendo entrega a los agentes de quien dijo llamarse Manuel H. "N" de 44 años al igual que la materia del delito.
Por lo que fueron leídos sus derechos como persona detenida, siendo puesto a disposición del Centro de Atención Temprana.