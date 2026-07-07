Detienen a hombre por presunto robo en farmacia de la colonia La Granja

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Personal de seguridad de una sucursal de Farmacia Guadalajara retuvo a un hombre de 44 años señalado de intentar sustraer mercancía, quien posteriormente fue entregado a elementos de la Policía Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/07/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 07/07/2026 05:00 PM.