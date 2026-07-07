Eric Cohan asume titularidad como nuevo Cónsul General de Estados Unidos en Nogales

Con una trayectoria de más de tres décadas en el servicio diplomático, Eric Cohan asumió formalmente las funciones como nuevo Cónsul General de los Estados Unidos en Nogales, Sonora. Este relevo marca el inicio de una nueva etapa en la representación diplomática, al suceder en el cargo a Michelle N. Ward, quien concluyó una destacada gestión de tres años en esta frontera.
El nuevo titular llega a la región con un profundo conocimiento de la dinámica binacional y de México, dado que, previamente, Cohan fungió como Cónsul General en Ciudad Juárez durante el periodo de 2020 a 2024, sede donde años atrás también adquirió experiencia en operación como Jefe de la Sección Consular.
Desde la experiencia global y preparación académica, además de su recorrido en territorio mexicano, la carrera diplomática de Cohan ha tenido un alcance verdaderamente global. Su currículum incluye asignaciones estratégicas en diversas misiones internacionales, destacando su trabajo en Islamabad, Pakistán; Caracas, Venezuela; Bogotá, Colombia; Santo Domingo, República Dominicana; Guayaquil, Ecuador y diversos roles gubernamentales en Washington, D.C.
En el ámbito académico, el Cónsul General complementa su visión diplomática con una sólida formación técnica y estratégica. Es egresado de la Universidad de Virginia, donde obtuvo una licenciatura en ingeniería, y cuenta con una maestría en estrategia de recursos nacionales por la prestigiosa Escuela Dwight D. Eisenhower.
A través de un comunicado oficial, la sede consular expresó su entusiasmo por este nombramiento, al reiterar el compromiso de seguir el fortalecimiento de los lazos de cooperación y fraternidad con la comunidad de ambos lados de la frontera bajo este nuevo liderazgo.