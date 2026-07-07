Eric Cohan asume titularidad como nuevo Cónsul General de Estados Unidos en Nogales

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Con más de 30 años de trayectoria diplomática y experiencia previa en Ciudad Juárez, Eric Cohan inició funciones al frente del Consulado General de Estados Unidos en Nogales, en relevo de Michelle N. Ward

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/07/2026 12:07 PM.
En Nogales y editada el 07/07/2026 12:10 PM.