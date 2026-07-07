Estudiante de la UTN concluye con éxito programa de movilidad en Taiwán

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Ximena Yuneth García Durazo finalizó su estancia académica en Taiwán, donde se especializó en semiconductores, electromovilidad y energías limpias, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de la Universidad Tecnológica de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/07/2026 03:59 PM.
En Nogales y editada el 07/07/2026 04:06 PM.