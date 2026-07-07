Estudiante de la UTN concluye con éxito programa de movilidad en Taiwán

Con un notable espíritu de superación que pone en alto el talento y el enorme potencial de la juventud nogalense, Ximena Yuneth García Durazo, estudiante de la carrera de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales de la Universidad Tecnológica de Nogales, concluyó de manera sobresaliente su participación en la Segunda Generación del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán.
Este logro académico, que la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) celebra con profundo orgullo, es el reflejo del talento local y del firme impulso a la educación superior promovido por el Gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, a través del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (CODESO).
Desde la perspectiva de formación estratégica de clase mundial, durante su estancia en la prestigiada Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Taiwán, Ximena fortaleció su preparación profesional en sectores clave para el futuro industrial de Sonora en semiconductores, energías limpias y electromovilidad.
Su formación trascendió las aulas mediante participación activa en proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos, procesos de capacitación de alto nivel en el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial y competencias universitarias organizadas por SAE Taipei, cuya inmersión internacional le ha dotado de una visión global e innovadora, herramientas fundamentales para detonar el desarrollo tecnológico de esta región.
El material gráfico y audiovisual de su ceremonia de clausura en el país asiático es un testimonio palpable de su esfuerzo, en el video del evento, se observa el emotivo momento en el que Ximena, porta con solemnidad y alegría su toga y birrete, al ser llamada al presídium.
Tras recibir su constancia de manos de las autoridades académicas y realizar el tradicional cambio de borla, la estudiante nogalense desciende entre los merecidos aplausos de sus compañeros de generación, además de compartir este logro con sus asesores y profesores taiwaneses.
En los próximos días, García Durazo se va a reincorporar a las aulas en Nogales para culminar sus estudios universitarios, con la precisión que su logro va más allá del ámbito personal, se erige como una valiosa mentoría y fuente de inspiración para las tres jóvenes que conformarán la siguiente generación del programa de movilidad.
La UTN destacó que Ximena ha abierto camino, al demostrar con excelencia que la juventud sonorense tiene el talento y la capacidad para conquistar cualquier escenario global y aportar de manera significativa al desarrollo estratégico de la educación.