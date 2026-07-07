Parquímetros generan 7 millones de pesos al año para becas en Nogales

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La Tesorería Municipal informó que la recaudación por parquímetros y multas financia parte del programa de becas estudiantiles, que este año beneficiará a más de 2 mil 400 alumnos con una inversión superior a los 16 millones de pesos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/07/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 07/07/2026 05:09 PM.