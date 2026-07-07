Parquímetros generan 7 millones de pesos al año para becas en Nogales

El sistema de parquímetros de Nogales deja aproximadamente siete millones de pesos al año por el pago de estacionamiento y multas, recurso que es utilizado completamente al pago de una parte de las más de 2 mil 400 becas que el Ayuntamiento de Nogales entrega a estudiantes de esta frontera.
Julia Patricia Huerta Rivera, Tesorera Municipal explicó que el departamento de parquímetros está compuesto por personal de oficina y elementos de tránsito municipal, y cuenta con hoy en día con un sistema prototipo para expedir multas impresas, sistema que mejores garantías a los usuarios.
Al cierre de junio tenemos una recaudación de 4 millones 500 mil pesos aproximadamente por tema de parquímetros, este recurso es recurso que se destina a las becas de las niñas y los niños de la ciudad, que se dan a través de la Dirección de Educación.
Hay un programado de becas de 16 millones 200 mil pesos, es lo que se va a gastar en becas a lo largo de este ejercicio 2026. Estos son 2 mil 400 niñas y niños que se van a ver beneficiados por estas becas.
La recaudación de parquímetros realmente queda por debajo del monto de las becas, pero tampoco puede ser esta limitante para que no se puedan apoyar a más niñas y niños, llevamos entonces 4 millones 525 mil pesos recaudados y tenemos un estimado de recaudación a lo largo del año de 7 millones de pesos, que son los números que normalmente se manejan año con año, explicó Huerta Rivera.
Hay un programado de becas de 16 millones 200 mil pesos, es lo que se va a gastar en becas a lo largo de este ejercicio 2026. Estos son 2 mil 400 niñas y niños que se van a ver beneficiados por estas becas.
La recaudación de parquímetros realmente queda por debajo del monto de las becas, pero tampoco puede ser esta limitante para que no se puedan apoyar a más niñas y niños, llevamos entonces 4 millones 525 mil pesos recaudados y tenemos un estimado de recaudación a lo largo del año de 7 millones de pesos, que son los números que normalmente se manejan año con año, explicó Huerta Rivera.
Entonces se amplía el monto de las becas, de todas maneras, lo que se recauda se destina e ingreso adicional del municipio para poder ampliar el monto de becas.
Es ahí donde agradecemos a los contribuyentes, porque gracias a las otras aportaciones que realizan al municipio, a los otros pagos que se hacen de impuesto predial, de traslados de dominio, es con lo que podemos complementar este apoyo para las niñas y los niños, acentuó.
Es ahí donde agradecemos a los contribuyentes, porque gracias a las otras aportaciones que realizan al municipio, a los otros pagos que se hacen de impuesto predial, de traslados de dominio, es con lo que podemos complementar este apoyo para las niñas y los niños, acentuó.
Hay cuatro personas que se encargan de atender los reportes, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, ellos están trabajando en horario completo. De igual manera, también hay personas que laboran en oficina, que son de las que atienden los reportes cuando se comunican por teléfono para reportar y hay oficiales de tránsito que los asigna la Jefatura de Policía Municipal, y esos varían, hay entre cinco, once oficiales de tránsito, dependiendo de la asignación.
Nos modernizamos, precisamente, hay municipios a lo largo del país, Hermosillo, Ciudad de México, e incluso también en Tucson lo vemos, los oficiales ya no utilizan esta boleta que tienen que llenar a mano, sino que utilizan un dispositivo para poder llenarla de manera digital y se imprime la multa de tránsito, lo acabamos de implementar también aquí en el municipio, es un proyecto prototipo, porque se inicia exclusivamente en la zona de parquímetros.
Estamos empezando en esta zona, los oficiales están conociendo el sistema, se están adaptando, se está ajustando también el sistema para eventualmente poderlo difundir en las otras áreas. Este sistema también permite que los ciudadanos tengan más certezas con las multas, porque ahora la multa está geolocalizada y también tienen que tomar evidencia de la multa.
Estamos empezando en esta zona, los oficiales están conociendo el sistema, se están adaptando, se está ajustando también el sistema para eventualmente poderlo difundir en las otras áreas. Este sistema también permite que los ciudadanos tengan más certezas con las multas, porque ahora la multa está geolocalizada y también tienen que tomar evidencia de la multa.
Tenemos un desfase, hay multas, estamos en el mes de julio y estamos registrando las multas del mes de abril o del mes de mayo o del mes de marzo en algunos casos entonces de esta manera también estamos agilizando el trámite, porque esta multa se va a registrar de manera automática.
La multa de parquímetro está en 600 pesos en este momento sí incrementa porque las multas están tasadas en UMAS y al final las UMAS se actualizan año con año por disposición federal.
Está en 600 pesos, pero todos aquellos que paguen esta multa de tránsito en las primeras 24 horas tienen el 50% de descuento automático.
La multa de parquímetro está en 600 pesos en este momento sí incrementa porque las multas están tasadas en UMAS y al final las UMAS se actualizan año con año por disposición federal.
Está en 600 pesos, pero todos aquellos que paguen esta multa de tránsito en las primeras 24 horas tienen el 50% de descuento automático.