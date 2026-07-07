Suspenden a regidora de Nogales por ausencias y fraude genérico

En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Sonora, presidida por el diputado Julio César Navarro Contreras, se aprobó por unanimidad el dictamen que decreta la suspensión del mandato de la regidora del Ayuntamiento de Nogales, Angélica Valdés Mendoza; la medida responde a un procedimiento legal en su contra que le impide ejercer sus funciones constitucionales en el Cabildo.
Para los fundamentos legales del dictamen, el análisis y discusión de este caso se derivó de una solicitud formal enviada por el Secretario del Ayuntamiento de Nogales Hipólito Sedano Ruiz al Poder Legislativo, respaldada con documentación certificada. Durante la sesión, los legisladores, incluyeron la participación argumentativa del diputado David Figueroa, explicaron que la resolución se apega a la responsabilidad institucional de garantizar la legalidad y continuidad del Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Los motivos principales para la suspensión, fundamentados en el Artículo 338, son ausencias injustificadas con inasistencia al cargo por un periodo mayor a 15 días sin justificación legal, incapacidad legal y física por existencia de un auto de formal prisión, actualmente entendido como vinculación a proceso penal, lo que imposibilita a la funcionaria cumplir con sus responsabilidades de manera presencial y legal.
Especificaron que, al dictaminar la suspensión indefinida y no la revocación definitiva, el Congreso del Estado salvaguarda el derecho constitucional a la presunción de inocencia de la regidora. El resolutivo prevé los mecanismos mediante un decreto para que, en caso de que la funcionaria resuelva su situación jurídica favorablemente, queden a salvo sus derechos político-electorales y pueda reintegrarse a su cargo; por otro lado, la Comisión enfatizó la obligación de mantener la operatividad y la representación plural dentro del Ayuntamiento de Nogales.
Para asegurar el adecuado funcionamiento del cabildo nogalense, se determinó llamar a la regidora suplente para que asuma las funciones de manera inmediata, garantizar la representación ciudadana al asegurar que el
Ayuntamiento esté completo para la toma de decisiones y rendición de cuentas, así como designar a la diputada local Azalia Guevara para llevar a cabo el protocolo de toma de protesta correspondiente, en apego a los términos de ley.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado precisó que, con esta resolución, el Congreso de Sonora busca conciliar la legalidad, el respeto a los derechos individuales procesales y la continuidad institucional del municipio fronterizo.
La aprehensión fue llevada a cabo el 30 de marzo de 2026, alrededor de las 16:30 horas, en la ciudad de Hermosillo por elementos de la Policía Ministerial de Investigación y desde entonces, permanece internada en el área femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo.
Ante esta situación y las acusaciones formales de fraude genérico, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), institución política bajo la cual llegó a la regiduría de Nogales en alianza con Morena, se deslindó públicamente de las acciones que haya cometido la funcionaria.