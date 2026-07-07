Suspenden a regidora de Nogales por ausencias y fraude genérico

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La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado avaló por unanimidad la suspensión del mandato de Angélica Valdés Mendoza, al considerar que su situación jurídica le impide ejercer el cargo. El Cabildo será integrado por la regidora suplente mientras se resuelve el proceso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/07/2026 11:59 AM.
En Nogales y editada el 07/07/2026 12:03 PM.