Ayuntamiento de Nogales se declara listo para atender afectaciones por lluvias

Con personal suficiente y maquinaria pesada, las dependencias operativas del Ayuntamiento de Nogales se encuentran preparadas para actuar durante la temporada de lluvias y atender las vialidades donde suele acumularse tierra a consecuencia de las precipitaciones pluviales.
De acuerdo con el pronóstico del clima emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, durante el resto de la semana existe posibilidad de lluvias, por lo que el equipo humano y motriz está listo para entrar en operación en caso de ser necesario.
El director de Servicios Públicos, Jesús Soto Barrera, informó que, como se ha realizado en años anteriores, las áreas operativas mantienen acciones preventivas, ya que el alcalde Juan Francisco Gim Nogales está muy atento a los trabajos que se realizan en calles, arroyos y afluentes, así como a la atención de los reportes ciudadanos.
Queremos decirles a los ciudadanos que se está trabajando a marchas forzadas para desazolvar el arroyo Los Nogales, así como otros afluentes, a fin de que el agua de lluvia fluya sin problemas y no se generen situaciones de emergencia, señaló.
En torno a la jornada de desazolve de arroyos, el funcionario destacó que en el afluente Los Nogales se ha procedido a desbloquear los túneles ubicados debajo de los puentes en la colonia Lomas de Nogales, con el propósito de avanzar en la conclusión de estos trabajos preventivos.
Soto Barrera explicó que esta labor anual generalmente representa el retiro de aproximadamente 650 viajes de camiones de volteo, con capacidad de 14 metros cúbicos cada uno, lo que permite dejar en mejores condiciones el cauce del arroyo.
Finalmente, consideró que las obras viales e hidráulicas realizadas en la avenida Tecnológico han contribuido a disminuir el arrastre de tierra y basura, fortaleciendo las acciones preventivas para esta temporada de lluvias.