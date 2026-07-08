Ayuntamiento de Nogales se declara listo para atender afectaciones por lluvias

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Dependencias municipales mantienen personal y maquinaria preparados para intervenir en vialidades y arroyos durante la temporada de precipitaciones, con trabajos preventivos de desazolve y limpieza en puntos de mayor riesgo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/07/2026 12:04 PM.
En Nogales y editada el 08/07/2026 12:08 PM.