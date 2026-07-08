Brinda Protección Civil apoyo humanitario a adulto mayor afectado por incendio

En seguimiento al reporte de incendio registrado en una vivienda de la calle Bogotá, en la colonia Esperanza, la Unidad Municipal de Protección Civil acudió nuevamente al lugar para brindar atención humanitaria y entregar apoyo en insumos a un adulto mayor que resultó afectado por la pérdida total de su patrimonio.
La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, informó que, tras la atención inicial de la emergencia, se dio continuidad al caso del señor Ignacio Alberto Romero Maldonado, de 69 años de edad, quien fue apoyado por personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez.
Desde el primer momento se atendió la emergencia y, posteriormente, regresamos para dar seguimiento a la situación del adulto mayor afectado. Más allá de la atención operativa, también es importante acompañar de manera humana a quienes enfrentan una pérdida de esta magnitud, expresó Julia Guadalupe Ochoa Zavala.
Sabemos que ninguna ayuda sustituye lo que una persona pierde en un incendio; sin embargo, cada apoyo representa un respaldo importante para comenzar a salir adelante. Por eso hacemos un llamado solidario a la ciudadanía que desee sumarse y apoyar al señor Ignacio Alberto Romero Maldonado, agregó.
Con acciones de respuesta inmediata y acompañamiento social, la administración municipal que encabeza Juan Francisco Gim Nogales refrenda su disposición de apoyar a las familias nogalenses ante situaciones de emergencia, priorizando siempre la atención digna, sensible y oportuna a quienes más lo necesitan.