Brinda Protección Civil apoyo humanitario a adulto mayor afectado por incendio

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La Unidad Municipal de Protección Civil regresó a la vivienda incendiada en la colonia Esperanza para entregar insumos básicos y dar seguimiento al caso de un hombre de 69 años que perdió su patrimonio en el siniestro

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/07/2026 12:53 PM.
En Nogales y editada el 08/07/2026 12:56 PM.