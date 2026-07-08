Imfoculta invita a niñas, niños y jóvenes a cursos de verano culturales

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El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes anunció el inicio de sus cursos de verano a partir del 20 de julio, con una oferta de disciplinas artísticas dirigida a participantes de entre 7 y 17 años

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/07/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 08/07/2026 05:00 PM.