Imfoculta invita a niñas, niños y jóvenes a cursos de verano culturales

Con el propósito de continuar el fortalecimiento del legado histórico de Nogales como un semillero de baluartes creativos, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta) extiende una invitación a la comunidad para participar en su próxima jornada cultural de cursos de verano a partir del 20 de julio.
El director general de la paramunicipal, Nadir del Cid González, destacó la importancia de acercar las disciplinas creativas a las familias como una oportunidad invaluable de desarrollo integral para la infancia y la juventud nogalense.
Desde la premisa de anteponer el arte como pilar de desarrollo familiar, el director de Imfoculta aprovechó la oportunidad para hacer un llamado directo a las familias, padres, madres y jóvenes, invitándolos a que se acerquen al instituto y enfatizar el valor de dejarse orientar para adquirir sensibilidad y lograr desarrollarse en cualquier disciplina artística.
Expuso que esta visión busca no solo cultivar habilidades técnicas, sino aportar directamente al tejido social y familiar, así como brindar a las nuevas generaciones un espacio seguro para canalizar su energía hacia la creación y el arte local.
Manifestó que sostienen una oferta creativa integral, donde el instituto busca ir más allá de las expresiones tradicionales, garantizar que el talento local encuentre su verdadera vocación, de ahí que, los próximos cursos de verano se perfilan como una oportunidad especial para fomentar el desarrollo de los jóvenes desde una edad temprana.
En los detalles para las familias interesadas en formar parte de esta experiencia, informó que las actividades de verano comenzarán el próximo 20 de julio, donde los cursos tendrán una extensión total de 5 semanas, con un programa diseñado específicamente para la niñez y juventud de entre 7 y 17 años en disciplinas que incluyen oferta en artes visuales, danza, teatro, música, literatura y cinematografía.
A través de estos programas, las y los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer a fondo la cultura artística local y, al mismo tiempo, identificar sus gustos personales por diversas disciplinas creativas, por lo que, desde Imfoculta reafirman su compromiso de mantener vivo el legado de Nogales como una tierra de artistas, asegurar que las futuras generaciones cuenten con las plataformas y el apoyo necesario para sobresalir en todas las manifestaciones del arte.