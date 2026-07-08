INE anuncia ruta de módulos móviles en el Distrito 02 del 6 al 10 de julio

Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y facilitar la participación ciudadana, el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Junta Distrital 02 con cabecera en Nogales, presidida por Emma Arellano Peñaloza, dio a conocer la ruta de atención de los Módulos Móviles para la semana del 6 al 10 de julio de 2026.
Estas acciones, impulsadas y coordinadas por el Registro Federal de Electores, buscan acercar los servicios a diversas localidades de la región, al precisar que el despliegue de estas unidades itinerantes se suma a la atención permanente que ya se brinda a la ciudadanía en los módulos fijos, ubicados estratégicamente en la avenida Adolfo Ruiz Cortines en Nogales, y en la Plaza Diamante en el municipio de Agua Prieta.
Por lo que, se exhorta a la comunidad a movilizar los apoyos necesarios y correr la voz entre familiares y vecinos que requieran realizar trámites, para asegurar una alta respuesta ciudadana durante la única jornada de atención programada en su municipio.
Como parte de los requisitos indispensables para llevar a cabo cualquier gestión, ya sea inscripción, corrección de datos, cambio de domicilio, reposición o renovación, es estrictamente necesario que los ciudadanos presenten los siguientes documentos en original de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación con fotografía vigente y CURP.
También para Magdalena de Kino en la Biblioteca Pública en la Plaza Monumental estarán con servicios registrales del INE de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas; mientras que, en Cananea estarán también hasta el viernes en la Casa de la Cultura en avenida Juárez, de la colonia Centro.