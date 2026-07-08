INE anuncia ruta de módulos móviles en el Distrito 02 del 6 al 10 de julio

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La Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral informó el calendario de atención de los módulos móviles que recorrerán localidades de la región para realizar trámites relacionados con la credencial para votar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/07/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 08/07/2026 04:43 PM.