Listas las 10 estaciones de alerta temprana para la temporada de lluvias en Nogales

Luego de realizar pruebas silenciosas de manera diaria, se encuentran listas las 10 estaciones de alerta temprana para brindar el servicio de aviso anticipado cuando se pronostiquen tormentas o cualquier otro fenómeno natural que represente riesgo para la población.
El titular del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Wenceslao Parra Moroyoqui, informó que estos ensayos se han realizado con anticipación para mantener los equipos de altavoces en óptimas condiciones y garantizar su correcto funcionamiento ante la posible presencia de lluvias atípicas o abundantes.
El año pasado estas estaciones de alerta temprana nos arrojaron buenos resultados, ya que la gente sí hizo caso de los sonidos y mensajes de voz que se emitieron en momentos de peligro, por lo que consideramos que en esta temporada de lluvias la ciudadanía también atenderá los avisos y tomará medidas preventivas con anticipación, explicó.
Comentó que es interés del alcalde Juan Francisco Gim Nogales mantener resultados positivos, como sucedió el año pasado, cuando se reportaron cero incidencias que lamentar a causa de las lluvias. Por ello, previamente se dio mantenimiento a los equipos de sonido y se han realizado las pruebas necesarias para asegurar su correcta operación.
Finalmente, resaltó que durante esta temporada de lluvias monzónicas el pronóstico de precipitaciones pluviales puede cambiar de un momento a otro, por lo que es importante atender las alertas oficiales y no exponerse ante aguaceros atípicos que regularmente se presentan durante estos meses.