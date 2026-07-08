Listas las 10 estaciones de alerta temprana para la temporada de lluvias en Nogales

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El Instituto Municipal de Investigación y Planeación informó que las estaciones de alerta temprana ya están preparadas para emitir avisos preventivos hasta 30 minutos antes de tormentas o fenómenos naturales que representen riesgo para la población

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/07/2026 11:55 AM.
En Nogales y editada el 08/07/2026 11:59 AM.