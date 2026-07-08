Omar Del Valle Colosio realiza gira de trabajo en Nogales

En un ambiente de cercanía y diálogo ciudadano, el diputado Omar Del Valle Colosio llevó a cabo una intensa gira de trabajo por el municipio de Nogales, en el marco del proceso interno para definir la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Sonora.
Este esfuerzo conjunto agrupa a Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la suma además a nivel estatal a las fuerzas políticas del Partido Encuentro Solidario (PES) y Nueva Alianza, con una premisa de ruta hacia la elección constitucional del 2027.
No es un asunto de suerte, no es un asunto de vanidades, no es un asunto de fotografías y videos al aire, sino es ir constatando lo que el proyecto de la transformación ha logrado hacer en Sonora gracias a millones de personas que se han organizado para que esto sea posible y particularmente por el ejercicio de gobierno que Alfonso Durazo, nuestro gobernador, ha realizado en el estado, dijo.
Entonces, más allá del paseo que muchos podrían ver, es recorrer Sonora, es recorrer las colonias, recorrer las plazas, platicar con la gente, enriquecer el debate, enriquecer el diálogo de lo que ya se ha hecho, pero también de los temas que están pendientes, que estamos en la ruta correcta para seguir resolviendo los temas de Sonora y generando mayores condiciones de bienestar, agregó.
Entonces, más allá del paseo que muchos podrían ver, es recorrer Sonora, es recorrer las colonias, recorrer las plazas, platicar con la gente, enriquecer el debate, enriquecer el diálogo de lo que ya se ha hecho, pero también de los temas que están pendientes, que estamos en la ruta correcta para seguir resolviendo los temas de Sonora y generando mayores condiciones de bienestar, agregó.
Como cierre en esta ciudad protagonizó una asamblea informativa en la cancha pública de la colonia Las Torres, donde fue arropado por decenas de simpatizantes. Durante este evento destacó el fuerte respaldo de su compañera, la diputada local Azalia Guevara, así como la notable presencia y acompañamiento de perfiles fundadores del movimiento de transformación en Nogales, con una demostración de un frente de unidad y fuerza en la región.
Es muy importante decirles que encabezar un proyecto de esta naturaleza requiere y nos exige madurez política, mucha voluntad, mucho respeto y desde luego siempre anteponer el interés superior del movimiento, del proyecto de la transformación, por encima de una aspiración personal; eso es lo que debe conducir el quehacer de quien aspira a participar en procesos de esta naturaleza, expuso.
Aquí no se trata de una competencia de rivalidades, aquí se trata de hablar de ideas, de escuchar, de proponer sobre lo que es la transformación y cómo tenemos que seguir organizándonos para que este proyecto político siga dándole resultados a la gente, que siga respondiendo esas demandas de justicia que por muchísimo tiempo no se atendieron. Eso es trabajar por la transformación, eso es trabajar por la gente de Sonora con una gran convicción política y con la madurez que la gente de Sonora nos exige, señaló.