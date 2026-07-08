Omar Del Valle Colosio realiza gira de trabajo en Nogales

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El diputado sostuvo encuentros con jóvenes, abogados y familias nogalenses como parte del proceso interno para la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/07/2026 05:00 PM.
En Nogales y editada el 08/07/2026 05:17 PM.