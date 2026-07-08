OOMAPAS atiende 17 reparaciones y refuerza distribución de agua en Nogales

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Durante la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, autoridades municipales informaron sobre acciones de reparación de fugas, trabajos de mejora en el Tanque Primero Nogales y el abastecimiento mediante pipas en colonias con afectaciones en el servicio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/07/2026 12:12 PM.
En Nogales y editada el 08/07/2026 12:15 PM.