OOMAPAS atiende 17 reparaciones y refuerza distribución de agua en Nogales

Durante una nueva sesión de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y autoridades de OOMAPAS dieron seguimiento a las acciones operativas realizadas para mejorar el servicio de agua potable, drenaje y atención a la ciudadanía.
Como parte del informe diario, se destacó la atención de 17 acciones relacionadas con la reparación de fugas de agua potable y aguas negras, trabajos que permiten reducir pérdidas del recurso hídrico, proteger la infraestructura sanitaria y mantener la continuidad de los servicios.
Asimismo, se informó sobre las labores de mejora que se llevan a cabo en el Tanque Primero Nogales, donde se realizan trabajos para eficientar la capacidad de rebombeo hacia los sectores Bellotas y San Sebastián, lo que contribuirá a brindar un suministro más estable y confiable para las familias de estas colonias.
Durante la sesión también se dio seguimiento a la estrategia de distribución de agua mediante pipas en las colonias Colosio, 5 de Mayo y Empalme Nogales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los usuarios mientras se desarrollan las acciones operativas necesarias.
En materia de atención a la zona rural, se presentaron los avances de la distribución sectorizada de agua en la comunidad de Mascareñas, donde la implementación de este esquema ha permitido ofrecer un servicio más eficiente, ordenado y equitativo para los habitantes de la región.
Las autoridades reiteraron que la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social continúa sesionando de manera diaria para supervisar los trabajos en campo, establecer prioridades y dar seguimiento puntual a las acciones que permitan fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el servicio que reciben las y los nogalenses.