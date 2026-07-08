Protección Civil atendió reporte por árbol caído tras primera lluvia en Nogales

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Tras registrarse una lluvia ligera en la ciudad, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil acudió a la colonia Torralba para verificar un reporte de árbol caído sobre cables de energía eléctrica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/07/2026 12:45 PM.
En Nogales y editada el 08/07/2026 12:50 PM.