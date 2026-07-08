Protección Civil atendió reporte por árbol caído tras primera lluvia en Nogales

Luego de registrarse la primera lluvia de la temporada en Nogales, la cual se presentó de manera ligera y conforme al pronóstico emitido, la Unidad Municipal de Protección Civil atendió un reporte relacionado con un árbol caído sobre cables de energía eléctrica en la colonia Torralba, sin que se reportaran mayores afectaciones.
La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, informó que el reporte fue recibido a través del C5, en el que se alertaba sobre un árbol que había caído sobre cables de la luz en la calle Cerrada Noche Buena, entre calle Noche Buena y calle Gladiolas, en el sector ubicado atrás de la Funeraria Municipal.
Como parte del seguimiento a las condiciones climáticas y a los reportes ciudadanos derivados de esta primera lluvia, acudimos al lugar para verificar la situación y descartar riesgos para las familias del sector, señaló Julia Guadalupe Ochoa Zavala.
Es importante destacar que esta lluvia fue ligera y no generó mayores estragos en la ciudad; sin embargo, mantenemos el monitoreo preventivo y la atención inmediata a cualquier reporte que pueda representar un riesgo para la población, expresó la funcionaria municipal.
El Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, mantiene activas las acciones preventivas y de respuesta ante la temporada de lluvias, con el objetivo de proteger la integridad de las familias nogalenses.