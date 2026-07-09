Abren carril temporal en avenidas Tecnológico y De los Maestros para agilizar tráfico en Nogales

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El Gobierno de la Ciudad habilitó de manera provisional el paso de sur a norte en el entronque de ambas vialidades, como medida para reducir las afectaciones derivadas de la obra de modernización del puente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 04:29 PM.