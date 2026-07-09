Abren carril temporal en avenidas Tecnológico y De los Maestros para agilizar tráfico en Nogales

Para atender la petición de vecinos y comerciantes de las avenidas Tecnológico y De los Maestros, quedó abierto de manera temporal el carril de circulación de sur a norte en el entronque de ambas vialidades, a la altura de la obra de modernización del puente, con el propósito de agilizar el tráfico y reducir afectaciones en la zona en Nogales, Sonora.
Luego de una reunión con comerciantes del sector, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Nogales, Jorge Medina Esqueda, y el jefe del Departamento de Tránsito Municipal, Eliseo Estrada Muñiz, supervisaron la apertura del carril para permitir el paso de automovilistas que circulan por el área.
Conforme avancen los trabajos de modernización de la obra, vamos a buscar la posibilidad de abrir más carriles de la Avenida Tecnológico y De los Maestros, porque el propósito es afectar lo menos posible a los habitantes del sector, sobre todo al comercio, explicó Jorge Medina Esqueda.
Precisó que, por seguridad, al inicio de los trabajos se determinó cerrar los carriles de circulación, debido al movimiento de maquinaria pesada, así como a la presencia de peatones y trabajadores en el área.
Por su parte, Eliseo Estrada Muñiz detalló que el carril habilitado opera únicamente en sentido de sur a norte, por lo que los automovilistas que circulen por la Avenida Tecnológico podrán incorporarse hacia la calle De los Maestros.
Asimismo, aclaró que quienes transiten de norte a sur por la calle De los Maestros no podrán acceder a la Avenida Tecnológico, ya que el único carril abierto será el de sur a norte, por lo que recomendó a la ciudadanía tomar sus previsiones y utilizar rutas alternas.
Medina Esqueda comentó que la obra avanza de manera favorable y que la empresa constructora ha aprovechado adecuadamente los tiempos de trabajo, especialmente ante el inicio de la temporada de lluvias.
Queremos decirles a los clientes de estos negocios que los accesos están abiertos. Los invitamos a acudir a realizar sus compras o a degustar alimentos en los restaurantes ubicados en la zona, afirmó.