Atropellan a adulto mayor en avenida 5 de Mayo; conductor fue detenido

Con lesiones que ponen en riesgo la vida fue internada en un hospital una persona mayor que fue atropellada por un vehículo sobre la avenida 5 de Mayo, donde el conductor responsable fue detenido por las autoridades en Nogales, Sonora.
El informe de la policía de tránsito detalla que alrededor de las 20:56 horas elementos de vialidad fueron alertados para que se trasladaran a la calle 5 de Mayo, frente a la gasolinera del mismo nombre, donde se había registrado un accidente de tránsito por atropellamiento.
En el lugar observaron a una persona del sexo masculino tendida en el suelo boca arriba con una lesión visible en la parte posterior de la cabeza, solicitando de inmediato la presencia de los paramédicos de Cruz Roja ya que refería mucho dolor.
Un testigo dijo a los oficiales que momentos antes el peatón intentó cruzar la calle 5 de Mayo por donde no había cruce peatonal, siendo impactado por un Jeep Liberty modelo 2002 de color gris, mismo que se encontraba en el lugar, señalando al conductor sin temor a equivocarse.
Los agentes se entrevistaron con el conductor de nombre Issac E. “N” de 36 años, a quien le leyeron sus derechos como persona detenida.
Los socorristas trasladaron al lesionado al Hospital IMSS Bienestar donde permaneció como persona desconocida, resultando con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo la vida.
El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición y que el vehículo responsable fuera remolcado a los patios del corralón del C5.