Atropellan a adulto mayor en avenida 5 de Mayo; conductor fue detenido

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La víctima fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar con lesiones que ponen en riesgo su vida, luego de ser impactada por un vehículo frente a la gasolinera de la avenida 5 de Mayo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 11:29 AM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 11:34 AM.