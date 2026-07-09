Bomberos de Nogales realizarán competencias con causa a favor de pacientes con cáncer

El Cuerpo de Bomberos de Nogales invita a la población en general a que los apoye y los acompañe el próximo 15 de agosto a sus “Competencias Bomberiles”, con el fin de obtener recursos para apoyar a personas afectadas con cáncer.
El comandante y jefe de bomberos César Vélez dijo que la invitación es también para todos los departamentos de bomberos del estado de Sonora, señalando que aún hay tiempo para suscribirse en esta competencia de nivel internacional.
Este año se pretende ayudar a 8 personas que tienen esta enfermedad, con ellos ya sumamos a 32 personas que son ayudadas desde que inició el programa hace 5 años. Esperamos con el apoyo de la gente, la venta de camiseta y los tacos y todo lo que se pretende hacer nos ayude para poder llegar a la meta, argumentó Vélez.
El evento iniciaría a las nueve de la mañana con las competencias de nueve a cinco, y de cinco a una tendremos música en vivo, tenemos venta de carne asada, tamales, chimichangas, cerveza y antojitos. Habrá de todo, algo muy familiar. Queremos que todos vengan a divertirse, el año pasado todo salió muy bien, recaudamos una muy buena suma, expuso.
Por su parte el capitán Fuentes reiteró la invitación para los diferentes departamentos de Bomberos del estado de Sonora, de toda la república y los Estados Unidos, a sumarse a esta causa y explicó los procedimientos.
Son cinco diferentes competencias que se van a realizar este año igual que el año pasado. La competencia estelar es el ‘Rally Bomberos’, es un rally donde los bomberos demuestran diferentes destrezas como brincando la barda, tremando con manguera en andamio, rescatando una víctima, correr, tendido de pinzas, manejo de mangueras de bomberos y dos actividades como es el galón de cuerda y las destrezas para combatir incendios, explicó.
Detalló que el año pasado, 2025, gracias al alcalde Juan Francisco Gim Nogales se superó la meta al duplicar peso por peso lo recaudado, alcanzando más de medio millón de pesos que se utilizó para el apoyo de mujeres con cáncer.
Gracias al alcalde Juan Gim, que se puso la camiseta y dijo va peso por peso, entonces el año pasado se juntaron 535 mil pesos con lo cual fueron beneficiadas seis personas, entonces este año se pretende sacar buena cantidad de dinero con la venta de todo y darle una buena cantidad a esas ocho personas que están dando todo para salir adelante, informó.
En esta ocasión un menor de edad con un padecimiento crónico será parte de los beneficiados, por lo que recalcaron la invitación al pueblo de Nogales a sumarse a estos esfuerzos y ser esperanza de vida.
● Se trata de cinco mujeres con cáncer de mama, una con cáncer cervicouterino, una más con cáncer de colón y un menor con un padecimiento crónico.
● El cuerpo de Bomberos de Nogales espera otorgar al menos 50 mil pesos a cada uno de los beneficiarios mencionados.
● Con este sexto evento se han ayudado 32 personas.
● Cualquier interesado en ser beneficiado con este programa debe acudir al Departamento de Bomberos de Nogales “Gustavo L. Manríquez” por mayor información.