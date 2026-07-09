Bomberos de Nogales realizarán competencias con causa a favor de pacientes con cáncer

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El Heroico Cuerpo de Bomberos “Gustavo L. Manríquez” invitó a la ciudadanía a participar el 15 de agosto en las Competencias Bomberiles, evento con el que se busca recaudar recursos para apoyar a ocho personas que enfrentan esta enfermedad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/07/2026 12:16 PM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 12:37 PM.