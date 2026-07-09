Buscadoras de la Frontera localizan restos óseos en predio al norponiente de Nogales

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El hallazgo se realizó durante una jornada de búsqueda en un terreno despoblado cercano a la colonia Pueblitos, donde también se encontraron diversas prendas de vestir junto a la osamenta

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/07/2026 03:08 PM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 03:11 PM.