Buscadoras de la Frontera localizan restos óseos en predio al norponiente de Nogales

Restos óseos de una persona fueron localizados por miembros del grupo Buscadoras de la Frontera de Nogales durante su jornada de trabajo de este jueves 9 de julio en un predio despoblado al norponiente de la ciudad.
De acuerdo con la información compartida por el colectivo fue durante la mañana que acudieron a una búsqueda a un predio al final de la colonia Pueblitos en Nogales, Sonora, que colindan con los fraccionamientos Asturias y Barcelona, donde lograron la localización de parte de una osamenta humana.
Los restos estaban esparcidos junto con diversas prendas de vestir con las siguientes características, un bóxer de color negro, con franja de color rojo de la marca "HANES", un cinto de color negro con una hebilla en forma de la letra "H", de las marcas conocidas como "HERMES".
Así como un pantalón de mezclilla “Levis”, en color azul 514, de talla 34 X 34 y una camisa color anaranjado tipo polo.
El grupo recomendó a las personas que tienen un familiar desaparecida acuda para mayor información a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sonora en esta frontera de Nogales.